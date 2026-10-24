"Мне позволяли ошибаться": глава Lido рассказала, чему научилась у первых подчиненных

Первой серьезной ступенью на этом пути стала должность руководителя одного из отделов. На тот момент ей было всего 18 лет. В ее подчинении оказались женщины в возрасте примерно от 20 до 60 лет, за плечами которых был гораздо больший жизненный и профессиональный опыт. "Я стояла перед этими женщинами и думала: как же мне теперь поступать? Как я, будучи студенткой, могу учить этих дам, если у них и жизненный, и профессиональный опыт значительно больше моего?" - вспоминала Аузиня.