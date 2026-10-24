"Мне позволяли ошибаться": глава Lido рассказала, чему научилась у первых подчиненных
В 18 лет Рита Аузиня стала руководителем отдела и получила в подчинение женщин, которые были намного старше и опытнее нее. Сегодня известная латвийская предпринимательница, топ-менеджер и председатель правления крупнейшей в Латвии сети общественного питания LIDO считает, что настоящий лидер завоевывает доверие постепенно, а не благодаря должности.
В эфире программы "Latvijas labums" на TV24 Рита Аузиня рассказала, что не пришла сразу на должность руководителя предприятия. Ее карьера развивалась постепенно: сначала она была студенткой и начинающей сотрудницей, затем шаг за шагом поднималась по карьерной лестнице, знакомясь с работой компании изнутри.
"Начиналось все со студенчества, начинались трудности. Я действительно благодарна всей этой истории своей жизни и карьеры, потому что руководить предприятием, в котором ты знаешь каждую деталь, гораздо проще и качественнее", - рассказала Аузиня.
Первой серьезной ступенью на этом пути стала должность руководителя одного из отделов. На тот момент ей было всего 18 лет. В ее подчинении оказались женщины в возрасте примерно от 20 до 60 лет, за плечами которых был гораздо больший жизненный и профессиональный опыт. "Я стояла перед этими женщинами и думала: как же мне теперь поступать? Как я, будучи студенткой, могу учить этих дам, если у них и жизненный, и профессиональный опыт значительно больше моего?" - вспоминала Аузиня.
По ее словам, именно этот опыт помог ей понять одну из главных особенностей руководства людьми. Само назначение на должность еще не делает человека настоящим лидером. Для этого необходимо заслужить доверие коллег, а оно не появляется мгновенно - его приходится постепенно выстраивать в процессе совместной работы.
Аузиня считает, что руководителю важно не только разбираться в своей работе, но и уметь слушать других, принимать советы и признавать собственные ошибки. В начале карьеры она сама нуждалась в поддержке более опытных коллег и сегодня особенно благодарна женщинам, которые не стали воспринимать молодую начальницу свысока, а дали ей возможность учиться.
"Спасибо им за этот старт. Я была совершенно зеленой, мне нужны были и советы, и возможность выслушать других, и возможность ошибаться. И эти женщины мне все это позволили", - говорит глава Lido. Она надеется, что у ее первых коллег когда-нибудь будет возможность услышать эти слова благодарности.
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По мнению Аузини, первый руководящий опыт стал мощным толчком для ее дальнейшей карьеры. Возможность узнать работу на практике, разобраться в деталях и научиться взаимодействовать с людьми помогла ей впоследствии увереннее брать на себя ответственность за более серьезные задачи.