ФОТО: Белград охватили массовые протесты - 150 тысяч человек вышли на улицы перед выборами в Сербии
Фото: SPASA DAKIC/SIPA/Shutterstock/ Vida Press
Вид с беспилотника. В преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на воскресенье, 25 октября, студенческое движение Students Win провело на площади Славия в Белграде заключительный предвыборный митинг.
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ФОТО: Белград охватили массовые протесты - 150 тысяч человек вышли на улицы перед выборами в Сербии

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Около 150 тысяч человек собрались 22 октября в центре Белграда на одной из крупнейших антиправительственных акций последних месяцев. Протесты, которые почти два года назад начались после трагедии на железнодорожном вокзале, теперь превратились в масштабное политическое движение. Уже в ближайшее воскресенье Сербию ждут досрочные парламентские выборы, которые могут изменить расстановку сил в стране.

Трагедия, с которой все началось

История нынешних протестов берет начало 1 ноября 2024 года. В сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный навес недавно реконструированного железнодорожного вокзала. В результате трагедии погибли 16 человек. Происшествие вызвало волну возмущения, поскольку вокзал незадолго до этого ремонтировали, а к качеству выполненных работ и прозрачности государственных контрактов возникли серьезные вопросы.

Многие жители Сербии связали трагедию с предполагаемой коррупцией, халатностью и отсутствием должного контроля за строительными работами. Люди начали выходить на улицы, требуя расследования и наказания ответственных. Одним из символов протестов стало изображение окровавленной руки, а участники акций регулярно устраивали 16 минут молчания в память о погибших.

Особенно активно к протестам присоединились студенты. После нападения на участников одной из мирных акций памяти в Белграде в ноябре 2024 года учащиеся начали блокировать университетские факультеты. Постепенно движение охватило учебные заведения по всей стране, а к молодежи присоединились преподаватели, фермеры, представители различных профессий и обычные жители.

Сотни тысяч участников и отставка премьера

Уже 22 декабря 2024 года на белградской площади Славия состоялась крупная демонстрация, собравшая, по независимым оценкам, около 100 тысяч человек. Однако это было только начало.

В течение 2025 года протесты распространялись по всей Сербии. Студенты организовывали многодневные пешие походы между городами, велосипедные колонны, блокировали дороги и проводили массовые собрания. Их требования постепенно вышли за рамки расследования трагедии. Участники движения начали говорить о коррупции, независимости государственных институтов, свободе СМИ и необходимости политических перемен.

Протестное движение добилось и первых кадровых изменений. В январе 2025 года премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке. Однако студенты продолжили выступления, считая, что их основные требования остаются невыполненными.

Одной из самых масштабных стала демонстрация 15 марта 2025 года в Белграде. По оценке независимых наблюдателей, тогда на улицы вышли от 275 до 325 тысяч человек. Это была одна из крупнейших протестных акций в современной истории страны.

В мае 2025 года студенческое движение впервые официально потребовало проведения досрочных парламентских выборов. Летом протесты продолжились, а некоторые демонстрации сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями.

В ноябре 2025 года, в первую годовщину трагедии на вокзале, десятки тысяч людей вновь собрались в Нови-Саде. Они почтили память погибших и повторили требования об ответственности за случившееся.

Протесты продолжились и в 2026 году

Несмотря на продолжительность движения, массовые выступления не прекратились и в нынешнем году. 23 мая 2026 года в Белграде состоялся еще один крупный митинг, собравший, по оценке независимой организации Архив публичных собраний, от 180 до 190 тысяч человек. При этом полиция сообщала о значительно меньшем количестве участников - около 34 тысяч.

На митинг приехали люди из разных регионов Сербии. Демонстрация проходила преимущественно мирно, однако после ее завершения в центре столицы произошли столкновения между отдельными группами протестующих и полицией. Правоохранители применяли специальные средства, сообщалось о задержаниях.

Фото: SPASA DAKIC/SIPA/Shutterstock/ Vida Press

За время протестов власти неоднократно обвиняли активистов в попытках дестабилизировать страну и организации политических выступлений при поддержке иностранных сил. Сам Александр Вучич называл происходящее попыткой государственного переворота. Представители студенческого движения отвергали подобные обвинения и заявляли, что добиваются борьбы с коррупцией и демократических преобразований.

150 тысяч человек в Белграде накануне выборов

Новая масштабная демонстрация состоялась в четверг, 22 октября 2026 года. Тысячи людей направились к площади Славия из разных районов Белграда, заполнив не только саму площадь, но и прилегающие улицы. Участники несли сербские флаги, транспаранты и символику студенческого движения, скандировали лозунги и призывали к политическим переменам.

По оценке независимой организации Архив публичных собраний, на митинге присутствовали около 150 тысяч человек. 

Фото: SPASA DAKIC/SIPA/Shutterstock/ Vida Press

Акция стала заключительным большим предвыборным митингом Студенческого списка - политического объединения, возникшего на основе протестного движения. Его сторонники рассчитывают положить конец многолетнему правлению Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.

В тот же день Александр Вучич провел отдельный предвыборный митинг своих сторонников в Белграде. Он вновь выступил с критикой студенческого движения и призвал избирателей поддержать правящую политическую силу.

Фото: ddp/abaca press/ Vida Press

25 октября Сербию ждут досрочные выборы

Досрочные парламентские выборы назначены на воскресенье, 25 октября 2026 года. Решение об их проведении было принято 9 сентября после продолжительного давления со стороны протестного движения.

При этом незадолго до голосования произошел неожиданный политический поворот. 27 сентября Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии, заявив о намерении участвовать в парламентской избирательной кампании. Исполняющей обязанности главы государства стала председатель парламента Ана Брнабич. Сам Вучич теперь претендует на должность премьер-министра.

Главным конкурентом Сербской прогрессивной партии стал Студенческий список. В него вошли 250 кандидатов, среди которых университетские преподаватели, врачи, общественные активисты и представители других профессий. Движение выступает за борьбу с коррупцией, восстановление доверия к государственным институтам и проведение реформ.

Предстоящие выборы рассматриваются как серьезное испытание для политической системы Сербии. Независимые наблюдатели и правозащитные организации ранее выражали обеспокоенность состоянием свободы СМИ, давлением на оппозиционных активистов и условиями проведения избирательной кампании. Власти отвергают обвинения в систематических нарушениях.

Фото: Vida Press

Протесты охватили и другие страны Европы

Масштабные выступления в последние недели проходили не только в Сербии. 17 октября во Франции состоялись массовые демонстрации против роста стоимости жизни и проблем в образовании, а в Италии протестовали студенты, профсоюзы и работники различных отраслей. В Милане акции сопровождались столкновениями с полицией, тогда как в Риме десятки тысяч человек участвовали в профсоюзном шествии. В Испании и Португалии люди выходили на улицы из-за жилищного кризиса, высоких цен на аренду и недостаточного роста доходов. Причины выступлений в разных странах различаются, однако все они свидетельствуют о растущем общественном недовольстве социальными и экономическими проблемами.

Беспорядки в Милане и Париже.

Беспорядки в Милане и Париже (октябрь 2026)

Европу накрыла волна массовых протестов, которые в некоторых городах обернулись настоящими уличными побоищами.

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