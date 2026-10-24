ФОТО: Белград охватили массовые протесты - 150 тысяч человек вышли на улицы перед выборами в Сербии

Масштабные выступления в последние недели проходили не только в Сербии. 17 октября во Франции состоялись массовые демонстрации против роста стоимости жизни и проблем в образовании, а в Италии протестовали студенты, профсоюзы и работники различных отраслей. В Милане акции сопровождались столкновениями с полицией, тогда как в Риме десятки тысяч человек участвовали в профсоюзном шествии. В Испании и Португалии люди выходили на улицы из-за жилищного кризиса, высоких цен на аренду и недостаточного роста доходов. Причины выступлений в разных странах различаются, однако все они свидетельствуют о растущем общественном недовольстве социальными и экономическими проблемами.