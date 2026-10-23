Дерево врезалось прямо в водительское место: 19-летний парень погиб в жуткой аварии под Кулдигой
В пятницу около 14:00 в Кулдигском крае, неподалеку от Кабиле, произошла трагическая авария, в которой погиб 19-летний юноша. Молодой человек за рулем автомобиля съехал с дороги и врезался в дерево. Находившаяся рядом с ним пассажирка получила множественные травмы и была доставлена в больницу, сообщает программа "Degpunktā".
В нескольких километрах от Кабиле черный BMW боковой частью врезался в придорожное дерево. Судя по характеру повреждений, скорость автомобиля в момент столкновения могла быть довольно высокой - вся левая сторона машины оказалась практически полностью смята.
Известно, что за рулем находился 19-летний молодой человек, который погиб на месте происшествия. Пассажирку со сломанной ногой и другими травмами доставили в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как стабильное.
Ствол дерева пришелся непосредственно на водительское сиденье. Деформированный кузов вдавило внутрь салона, лобовое стекло буквально вырвало из креплений, а на капоте лежал искореженный руль. Сработавшие подушки безопасности не выдержали силы удара и сразу лопнули.
Прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. После этого его тело перенесли дальше на травянистый участок. Пассажирская сторона автомобиля пострадала значительно меньше - снаружи повреждения практически незаметны.
На этом участке дороги разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. По следам на траве можно предположить, что водитель потерял управление автомобилем примерно за 22 метра до дерева.
Представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева сообщила, что по факту происшествия начат уголовный процесс.
"Государственная полиция начала уголовный процесс по факту произошедшего. Устанавливаются точные причины дорожно-транспортного происшествия", - отметила представитель полиции.
Пока неизвестно, почему водитель съехал с проезжей части. Дорога на этом участке извилистая, а в течение всего дня шел дождь. Не исключено, что молодой человек не справился с управлением на повороте или пытался объехать какое-то препятствие.