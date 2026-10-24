Взрыв в центре Риги: архивное видео показало, как в 1967 году освобождали место для гостиницы "Латвия"

Ради строительства изменили целый квартал исторической застройки. Здесь находились преимущественно одно- и двухэтажные деревянные дома, а также пятиэтажное здание. Под снос попали и известные горожанам места, в том числе популярный довоенный Молочный ресторан. Решение о масштабной перестройке вызывало возражения: некоторые архитекторы считали, что высотное здание не вписывается в историческую среду центра Риги.