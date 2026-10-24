Взрыв в центре Риги: архивное видео показало, как в 1967 году освобождали место для гостиницы "Латвия"
Как выглядел центр Риги в 1967 году, когда на месте привычной сегодня гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija еще стояли старые здания? В архивном видеоролике запечатлены подготовка к строительству и взрыв пятиэтажного дома.
В соцсетях опубликован исторический видеоролик, запечатлевший центр Риги в 1967 году. На кадрах - подготовка к строительству гостиницы "Латвия", ограждения вокруг стройплощадки, первые строители и взрыв пятиэтажного здания, которое мешало реализации масштабного проекта.
В сопровождающем видео тексте рассказывается, что привычная панорама центра Риги вскоре изменится: на этом месте планируется возвести гостиницу высотой 24 этажа. Чтобы освободить территорию, необходимо снести жилые и общественные здания. На записи показаны ограждения строительной площадки и сообщается о прибытии первых строителей.
Особенно впечатляют кадры подрыва пятиэтажного дома. Как говорится в описании исторической хроники, в определенных местах здания разместили 720 зарядов.
Что находилось на месте гостиницы?
Строительство гостиницы было частью масштабного преобразования центра советской Риги. Еще в 1966 году пресса сообщала о планах возвести в квартале между нынешними улицами Бривибас, Элизабетес, Дзирнаву и Базницас высотную гостиницу для иностранных туристов, которых обслуживала советская система "Интурист". Изначально проект предусматривал здание высотой 23 этажа.
Ради строительства изменили целый квартал исторической застройки. Здесь находились преимущественно одно- и двухэтажные деревянные дома, а также пятиэтажное здание. Под снос попали и известные горожанам места, в том числе популярный довоенный Молочный ресторан. Решение о масштабной перестройке вызывало возражения: некоторые архитекторы считали, что высотное здание не вписывается в историческую среду центра Риги.
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Гостиницу строили больше десяти лет
Работы начались в 1967 году, однако возведение высотки затянулось намного дольше, чем предполагалось изначально. Строительство завершили в 1976 году, а государственная комиссия приняла здание в эксплуатацию 29 декабря 1978 года. Проект гостиницы разработал архитектор Артур Рейнфельдс совместно с другими специалистами.
Гостиница "Латвия". Рига. Улица Ленина. Строительство было завершено в 1976-м году. Здание сдано в эксплуатацию в 1979-м году. Viesnīca “Latvija”. Rīga. Ļeņina iela. Ēka pabeigta 1976. gadā. Nodota ekspluatācijā 1979. gadā. #ссср #советская #латвия #psrs #padomju #latvija https://t.co/l97Jl2XcbF— IskoLat (@IskoLat) August 29, 2023
В итоге в центре Риги появилась одна из самых узнаваемых высоток города. Сегодня гостиница известна как Radisson Blu Hotel Latvija. Ее современный облик отличается от первоначального: здание неоднократно реконструировали.