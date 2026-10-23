Колеса отлетели на 100 метров: под Юрмалой произошла жесткая авария с четырьмя автомобилями
В пятницу после полудня в районе Юрмалы было затруднено движение транспорта из-за аварии с участием четырех автомобилей. Две машины получили серьезные повреждения - у них вырвало колеса и сильно пострадали кузова. К счастью, обошлось без тяжелых травм, сообщает программа "Degpunktā".
Вихри, напоминающие торнадо, и разлетающиеся во все стороны детали автомобилей - так Карина, находившаяся за рулем Mercedes, описывает произошедшее на Вентспилсском шоссе. Вместе с семьей она направлялась в Тукумс, однако поездка неожиданно оборвалась неподалеку от Слоки.
"Мы как раз спускались с моста, когда внезапно кто-то выехал прямо перед нами, на нашу полосу. Он показывал поворотник, но я не знаю, что он собирался делать - обгонять или что-то еще. И мы столкнулись", - рассказала водитель Mercedes.
На вопрос журналиста, двигалась ли по встречной полосе колонна автомобилей, женщина ответила утвердительно.
"Да! Он просто выскочил из этой колонны на мою полосу. Конечно, произошло столкновение. Слава богу, никто не пострадал. Удар пришелся в заднюю боковую часть машины, и ее развернуло. Меня ударило по руке. С детьми все в порядке", - рассказала Карина.
На этом участке дороги обгон вообще запрещен - на асфальте нанесена сплошная белая линия. Кроме того, дорога идет на подъем, из-за чего водители не могут видеть приближающийся встречный транспорт.
Столкновение было настолько сильным, что у двух автомобилей, непосредственно участвовавших в аварии, вырвало колеса. Они ударились об ограждение более чем в ста метрах от места происшествия.
В аварию оказались вовлечены еще два автомобиля - Audi и BMW, которые получили сравнительно небольшие повреждения. Одно из отлетевших колес задело BMW, ехавший позади Mercedes, слегка повредив его переднюю часть.
Пассажирка BMW рассказала журналистам, что видела пожилого мужчину, находившегося в другом автомобиле. "Я видела только пожилого мужчину", - сказала женщина. На вопрос, находился ли он в самой дальней машине, она ответила утвердительно и добавила, что мужчину поместили в автомобиль скорой помощи.
По информации медиков, примерно 80-летнего мужчину не потребовалось доставлять в больницу. Необходимую помощь ему оказали непосредственно на месте аварии.
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Для регулирования движения, которое с приближением вечера становилось все интенсивнее, на месте столкновения работали сотрудники Государственной полиции и муниципальной полиции.