Глава Латвийской академии наук извинился за скандал с гражданством и допустил свою отставку
Скандал с предоставлением латвийского гражданства индийской ученой Дивье Вишванате может стоить должности президенту Латвийской академии наук (ЛАН) Ивару Калвиньшу. В открытом письме он признал допущенную ошибку, извинился перед обществом и рассказал, когда впервые узнал о сомнениях в достоверности научных публикаций, на основании которых поддержал кандидатуру Вишванаты.
Президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш рассматривает возможность ухода с должности в связи со скандалом вокруг его рекомендации предоставить латвийское гражданство гражданке Индии Дивье Вишванате. Об этом говорится в открытом письме Калвиньша, адресованном общественности и СМИ.
Калвиньш пояснил, что подготовил рекомендацию на основании информации, предоставленной партнером ЛАН - ООО LZA Ekonomikas institūts. В документах содержались сведения об академическом образовании Вишванаты, ее научных публикациях, международном исследовательском сотрудничестве, а также инвестициях в исследовательскую и производственную инфраструктуру Латвии.
В своем письме Калвиньш признал, что только 21 октября коллеги сообщили ему о возможных основаниях сомневаться в содержании и авторстве научных публикаций, указанных на сайте Вишванаты.
Кроме того, он сообщил, что при оформлении электронной подписи была допущена ошибка, в результате которой его личное мнение было оформлено и отправлено как официальный документ Латвийской академии наук. Калвиньш подчеркнул, что рекомендация не отражала официальную позицию академии, взял на себя ответственность за допущенную ошибку и извинился перед коллегами и обществом.
В письме Калвиньш заявил, что не хотел нанести ущерб репутации ЛАН или подорвать доверие общества к ученым. Дальнейшие действия, связанные с возможным уходом с должности, он намерен согласовать с решением Общего собрания Латвийской академии наук.
Сейм отменил собственное решение о гражданстве
Ранее сообщалось, что в четверг Сейм в срочном порядке принял закон, которым признал недействительным с момента принятия другой закон - о предоставлении латвийского гражданства Вишванате, одобренный самими депутатами всего неделю назад. Соответствующие изменения внесли депутаты партии "Новое Единство".
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Ранее в обосновании, подготовленном комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, указывалось, что Вишваната является гражданкой Индии с докторской степенью в области компьютерных наук. Ее профессиональная деятельность связана с информационными и коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.
С 2019 года ее жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук, а с 2024 года она работает руководителем лаборатории искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.
Как свидетельствует информация Firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Канану Вишванату, который осенью 2023 года также получил латвийское гражданство по решению Сейма при поддержке ЛАН. Тогда его представили как предпринимателя и ученого в области фармацевтики. При этом в последние пару лет компания работала без оборота, но накопила убытки на сумму более 200 000 евро.
Какие заслуги послужили основанием для предоставления гражданства?
В обосновании парламентской комиссии утверждалось, что деятельность Вишванаты способствует "использованию искусственного интеллекта в фармацевтике, практическому применению результатов исследований и разработке инновационных фармацевтических продуктов".
Руководство Латвийской академии наук поддержало предоставление ей гражданства, усмотрев ее вклад в развитие науки, предпринимательства и инноваций, а также привлечение иностранных инвестиций.
Комиссия также отмечала, что в распоряжении ответственных учреждений отсутствуют сведения об обстоятельствах, которые в соответствии с Законом о гражданстве могли бы препятствовать получению Вишванатой латвийского гражданства.
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Изучив представленные документы, профессиональную деятельность Вишванаты, ее связь с Латвией и поддержку со стороны ЛАН, комиссия пришла к выводу, что "ее деятельность способствует развитию инновационных продуктов и технологий, практическому применению результатов исследований, международной узнаваемости и конкурентоспособности Латвии".
С учетом этих обстоятельств, а также намерения Вишванаты продолжать работать на благо Латвии, комиссия подготовила законопроект о признании ее гражданкой Латвии. После предоставления гражданства в публичном пространстве появились сомнения относительно образования Вишванаты, ее научных публикаций и обоснованности решения парламента. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал депутатов устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятый закон. Сама Вишваната ранее отвергла обвинения, заявив, что представленные Сейму документы являются подлинными и прошли проверку.