Глава Латвийской академии наук извинился за скандал с гражданством и допустил свою отставку

Кроме того, он сообщил, что при оформлении электронной подписи была допущена ошибка, в результате которой его личное мнение было оформлено и отправлено как официальный документ Латвийской академии наук. Калвиньш подчеркнул, что рекомендация не отражала официальную позицию академии, взял на себя ответственность за допущенную ошибку и извинился перед коллегами и обществом.