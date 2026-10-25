"Лишь бы не русский": Гундарс Аболиньш раскритиковал решения Сейма о предоставлении гражданства

"Когда проходит заседание, самые важные вопросы обычно оставляют напоследок, когда все уже устали и не хотят вникать... Как только начинают торопить и что-то делать наспех, у меня возникают подозрения. Спешка всегда подозрительна. В срочном порядке... Почему? Что такого произошло? Больше всего в этой истории мне жаль профессора Калвиньша, которого, как мне кажется, ввели в заблуждение", - заявил актер.