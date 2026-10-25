"Лишь бы не русский": Гундарс Аболиньш раскритиковал решения Сейма о предоставлении гражданства
Латвийский актер Гундарс Аболиньш резко раскритиковал практику предоставления латвийского гражданства за особые заслуги. В эфире TV24 он предположил, что иногда решения принимаются по принципу "лишь бы не русский", и поставил под сомнение заслуги некоторых новых граждан Латвии.
Гундарс Аболиньш в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum" резко высказался о политической культуре в Латвии и решениях Сейма, связанных с предоставлением гражданства за особые заслуги. По его мнению, само понятие особых заслуг перед государством постепенно обесценивается, а некоторые решения депутатов вызывают серьезные вопросы.
Актер предположил, что порой при предоставлении гражданства действует принцип "лишь бы не русский". В качестве примера он упомянул бразильского блогера Фелипе, который живет в Латвии и получил латвийское гражданство.
"Ну это же абсурд! А за что он получил?!" - риторически спросил Аболиньш, поставив под сомнение основания для предоставления гражданства.
Особое внимание актер уделил громкому скандалу вокруг индийской ученой Дивьи Кананы Вишванаты, которой Сейм 14-го созыва сначала предоставил латвийское гражданство, а затем лишил его. По мнению Аболиньша, этот случай наглядно демонстрирует методы работы политиков и вызывает вопросы к тому, как принимаются важные государственные решения.
Актер считает, что политики нередко используют определенную тактику, оставляя самые существенные вопросы на конец заседаний, когда участники уже устали и не готовы внимательно разбираться в деталях.
"Когда проходит заседание, самые важные вопросы обычно оставляют напоследок, когда все уже устали и не хотят вникать... Как только начинают торопить и что-то делать наспех, у меня возникают подозрения. Спешка всегда подозрительна. В срочном порядке... Почему? Что такого произошло? Больше всего в этой истории мне жаль профессора Калвиньша, которого, как мне кажется, ввели в заблуждение", - заявил актер.
По мнению Аболиньша, подобные скандалы не только подрывают доверие к политическим решениям, но и наносят ущерб репутации науки. Он считает, что понятие особых заслуг перед Латвией в значительной степени утратило свой первоначальный смысл.