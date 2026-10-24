"За что?! За то, что, извините, натворили дерьма?" Латвийский актер возмутился миллионными выплатами депутатам
Известный латвийский актер Гундарс Аболиньш резко раскритиковал депутатов Сейма, которым после потери мандата полагается компенсация в размере трехмесячной зарплаты. В эфире TV24 он назвал такие выплаты наглостью и предложил направить около миллиона евро на помощь Детской больнице. Не обошел актер стороной и громкие политические скандалы последних месяцев.
"Они получали пособия, компенсации представительских расходов и большие зарплаты, поэтому теперь - "спасибо" и "до свидания". Никаких компенсаций в размере трехмесячной зарплаты! За что?! За то, что, извините, натворили дерьма? Они не знали, что рискуют не переизбраться? Знали. Так перечислите эти деньги Детской больнице, которой они очень пригодились бы. А не выплачивайте этим людям еще и пособия... Это же наглость! Взять хотя бы случай с фальшивым гражданством - и тебе еще полагается пособие в размере трехмесячной зарплаты?! Как им не стыдно? Но, видите ли, деньги не пахнут. И мы будем им платить..." - с резкой критикой работы депутатов и политической культуры выступил актер Гундарс Аболиньш в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".
Оценивая наиболее резонансные решения последнего времени, актер заявил, что политикам пора наконец отложить личные амбиции и начать думать об интересах государства, а не о том, как сохранить политические позиции нескольких "старых раков" из бывшей коалиции.
В качестве яркого примера методов работы политиков актер привел решение Сейма 14-го созыва о предоставлении, а затем лишении гражданства индийской ученой Дивье Канане Вишванате, которое обернулось громким скандалом.
Аболиньш назвал произошедшее классической тактикой.
"Когда проходит заседание, самые важные вопросы обычно оставляют напоследок, когда все уже устали и не хотят вникать... Как только начинают торопить и что-то делать наспех, у меня возникают подозрения. Спешка всегда подозрительна. В срочном порядке... Почему? Что такого произошло? Больше всего в этой истории мне жаль профессора Калвиньша, которого, как мне кажется, ввели в заблуждение".
По мнению Аболиньша, этот скандал подрывает доверие к науке в целом. Кроме того, актер считает, что в Латвии во многом обесценивается само понятие "за особые заслуги".
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Он предположил, что иногда гражданство предоставляют по принципу "лишь бы не русский". В качестве примера актер упомянул бразильского блогера Фелипе, который живет в Латвии и получил латвийское гражданство.
"Ну это же абсурд! А за что он его получил?!" - риторически спросил Аболиньш.
Актер убежден, что вновь избранный Сейм должен работать совершенно иначе. Однако он выразил опасение, что "старым жукам" не захочется выпускать власть из рук.
По его прогнозу, если после выборов интересы народа продолжат игнорироваться, а главную роль будут играть коалиционные махинации, на следующих выборах в Сейм явка может составить всего 30%.
Аболиньш также выразил разочарование пассивностью общества. По его словам, революционный дух народа практически уничтожен, и даже в случае сильного недовольства люди больше не станут подниматься и выходить на улицы, поскольку этот общественный нерв утратил чувствительность.