"За что?! За то, что, извините, натворили дерьма?" Латвийский актер возмутился миллионными выплатами депутатам

"Они получали пособия, компенсации представительских расходов и большие зарплаты, поэтому теперь - "спасибо" и "до свидания". Никаких компенсаций в размере трехмесячной зарплаты! За что?! За то, что, извините, натворили дерьма? Они не знали, что рискуют не переизбраться? Знали. Так перечислите эти деньги Детской больнице, которой они очень пригодились бы. А не выплачивайте этим людям еще и пособия... Это же наглость! Взять хотя бы случай с фальшивым гражданством - и тебе еще полагается пособие в размере трехмесячной зарплаты?! Как им не стыдно? Но, видите ли, деньги не пахнут. И мы будем им платить..." - с резкой критикой работы депутатов и политической культуры выступил актер Гундарс Аболиньш в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".