VID начал проверку декларации главы Академии наук - в центре внимания компания на Каймановых островах

Как свидетельствует информация firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Канану Вишванату, который при содействии АНЛ и по результатам голосования в Сейме получил латвийское гражданство осенью 2023 года и также был представлен как предприниматель и ученый в области фармацевтики. В последние пару лет это предприятие работало без оборота, но с убытками более чем в 200 000 евро.