VID начал проверку декларации главы Академии наук - в центре внимания компания на Каймановых островах
Служба государственных доходов (VID) начала проверку деклараций государственных должностных лиц президента Академии наук Латвии (АНЛ) Ивара Калвиньша и генерального секретаря АНЛ Байбы Ривжи. Вероятно, это связано с недавним скандалом вокруг латвийского гражданства Дивьи Вишванат.
По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, проверка начата потому, что Ивар Калвиньш и Байба Ривжа не указали в своих декларациях должности в зарегистрированной на Каймановых островах фармацевтической компании Zoar Limited, основателем и исполнительным директором которой является Канан Вишванат - гражданин Латвии с 2023 года и муж гражданки Индии Дивьи Вишванат, которой Сейм 15 октября предоставил гражданство Латвии, а через неделю отменил свое решение.
Информация на сайте компании свидетельствует о том, что Калвиньш и Ривжа работают в консультативном совете Zoar Limited.
Ранее в подготовленном комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества обосновании предоставления гражданства утверждалось, что Вишванат является гражданкой Индии со степенью доктора компьютерных наук, чья профессиональная деятельность связана с информационно-коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями. С 2019 года ее жизнь и профессиональная деятельность связаны с АНЛ, а с 2024 года она работает в ООО Dr. Vishys руководителем лаборатории искусственного интеллекта.
Как свидетельствует информация firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Канану Вишванату, который при содействии АНЛ и по результатам голосования в Сейме получил латвийское гражданство осенью 2023 года и также был представлен как предприниматель и ученый в области фармацевтики. В последние пару лет это предприятие работало без оборота, но с убытками более чем в 200 000 евро.
Читайте продолжение после рекламы
Ранее сообщалось, что несколько членов Латвийской академии наук (ЛАН) требуют отставки президента академии Ивара Калвиньша в связи с его участием в продвижении кандидатуры индийской ученой Дивьи Канан Вишванат для получения гражданства Латвии за особые заслуги.