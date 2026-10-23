Трагедия унесла четыре жизни.
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Стала известна причина трагического пожара на базе в Канаде, где военные готовились к отправке в Латвию
Быстро распространившийся пожар травы, в результате которого в субботу на военной базе на западе Канады погибли как минимум четверо военнослужащих, возник во время учений с применением боевых гранат. Об этом сообщили представители командования.
Затем сильный ветер погнал огонь по территории армейской базы в Уэйнрайте, застигнув врасплох десятки военнослужащих. Происшествие стало одной из самых тяжелых трагедий канадских вооруженных сил в мирное время.
"Пожар начался на стрельбище для автоматических гранатометов… Он возник в результате обычной военной подготовки, которая проходила в тот момент на этом стрельбище", – заявила журналистам бригадный генерал Ванесса Ханрахан.
По данным официальных лиц, в больницах остаются 27 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии.
Как сообщает Reuters, военнослужащие и резервисты готовились к отправке в Латвию, где канадские вооруженные силы проводят свою крупнейшую международную операцию.