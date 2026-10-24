Пожар уничтожил все: семье с четырьмя детьми в Латгале нужна помощь

21 октября в волости Саунас Прейльского края сгорел дом семьи Пудулей. Отец и четверо несовершеннолетних детей лишились жилья, документов, одежды и домашнего имущества. Теперь самоуправление и неравнодушные люди призывают помочь семье обустроиться на новом месте. Сейчас ей помогают муниципальные службы и жители, откликнувшиеся на случившееся.