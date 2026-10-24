Пожар уничтожил все: семье с четырьмя детьми в Латгале нужна помощь
Фото: Viduslatgales pārnovadu fonds
Отец четверых детей, чей дом пострадал от пожара, обращается за помощью.
Аварии и происшествия

Пожар уничтожил все: семье с четырьмя детьми в Латгале нужна помощь

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Огонь уничтожил дом семьи Пудулей в Прейльском крае: отец и четверо несовершеннолетних детей потеряли не только крышу над головой, но и документы, одежду и все необходимое для повседневной жизни.

21 октября в волости Саунас Прейльского края сгорел дом семьи Пудулей. Отец и четверо несовершеннолетних детей лишились жилья, документов, одежды и домашнего имущества. Теперь самоуправление и неравнодушные люди призывают помочь семье обустроиться на новом месте. Сейчас ей помогают муниципальные службы и жители, откликнувшиеся на случившееся.

Новое жилье для отца и детей уже нашли в волости Стабулниеку. Однако, чтобы дом стал полноценным местом для жизни, необходимо провести ремонт, установить водопровод и приобрести предметы домашнего обихода.

Самоуправление обращается к жителям и всем, кто готов поддержать семью, с просьбой сделать пожертвование. Собранные средства помогут оплатить необходимые работы и приобрести вещи, без которых невозможно обустроить новое жилье.

Как помочь семье Пудулей

Пожертвования принимает фонд развития Видземе и Латгале - Viduslatgales pārnovadu fonds. Средства планируют использовать исключительно для нужд семьи: покупки необходимых вещей и оплаты услуг, связанных с обустройством нового дома.

Реквизиты для пожертвований:

  • Получатель: Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"
  • Регистрационный номер: 40008210954
  • Банк: SEB banka
  • Счет: LV35UNLA0050021079970
  • Назначение платежа: PUDUĻU ĢIMENEI

Пожертвовать деньги можно также через сайт фонда: https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot.

Фонд имеет статус общественно полезной организации. По его информации, комиссия за администрирование пожертвований не взимается, а все поступившие средства будут направлены исключительно на нужды семьи Пудулей. Сбор согласован с семьей.

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