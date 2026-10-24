Столица ищет "Рижанина года 2026" - кого вы считаете достойным этой награды?
Кто в этом году прославил Ригу и сделал жизнь в столице лучше? Рижская дума приглашает жителей выдвигать кандидатов на звание "Рижанин года 2026". Победителя объявят 18 ноября, в День провозглашения независимости Латвии.
Как сообщила агентству LETA руководитель отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Синдия Гравере, на награду может претендовать человек старше 18 лет независимо от гражданства и национальности.
Главное условие - в течение этого года своими талантами, работой или достижениями кандидат должен был способствовать известности Риги в Латвии и за ее пределами. Это могут быть заслуги в культуре, науке, спорте, инновациях, гражданской активности и других областях, благодаря которым внимание общественности привлекается к латвийской столице.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркивает, что город создают люди, которые своими идеями, трудом и талантом делают его лучше и помогают прославлять Ригу за рубежом. "Часто в повседневной суете мы не замечаем, сколько выдающихся людей находится рядом с нами, поэтому награда "Рижанин года" - прекрасная возможность оценить их и поблагодарить за сделанное. Призываю каждого подумать о людях, которыми мы гордимся и чей вклад в развитие Риги заслуживает более широкого признания", - отметил мэр.
Выдвинуть кандидата можно до 9 ноября. Для этого необходимо заполнить анкету на муниципальном портале riga.lv.
Заявки рассмотрит комиссия под руководством Клейнбергса. В ее состав в этом году вошли социолог и директор компании SKDS Арнис Кактиньш, руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта, лауреат звания "Рижанин года 2025", председатель правления Nords Event Communications и организатор Рижского марафона Айгарс Нордс, актер Нового Рижского театра Вилис Даудзиньш, журналистка TV3 Илзе Яуналксне, а также руководители бюро вице-мэров Риги.
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Самоуправление предлагает жителям выдвигать кандидатов на звание "Рижанин года" с 2009 года. За это время награды удостаивались известные музыканты, спортсмены, ученые, художники и представители других профессий.