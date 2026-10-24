Столица ищет "Рижанина года 2026" - кого вы считаете достойным этой награды?

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркивает, что город создают люди, которые своими идеями, трудом и талантом делают его лучше и помогают прославлять Ригу за рубежом. "Часто в повседневной суете мы не замечаем, сколько выдающихся людей находится рядом с нами, поэтому награда "Рижанин года" - прекрасная возможность оценить их и поблагодарить за сделанное. Призываю каждого подумать о людях, которыми мы гордимся и чей вклад в развитие Риги заслуживает более широкого признания", - отметил мэр.