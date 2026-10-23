Врачи говорили, что он больше не сможет нормально ходить, а он 20 раз покорил Эверест: невероятная история альпиниста
В 1996 году британский альпинист Кентон Кул сорвался со скалы и раздробил обе пяточные кости. Врачи предупреждали, что он, возможно, больше никогда не сможет ходить без посторонней помощи. Но спустя 30 лет мужчина установил удивительный рекорд, в 20-й раз поднявшись на высочайшую вершину планеты.
22 мая 2026 года британец Кентон Кул в очередной раз достиг вершины Эвереста высотой почти 8850 метров. Он стал первым альпинистом, не принадлежащим к шерпам, которому удалось совершить 20 успешных восхождений на эту гору. А 23 октября в интервью The Guardian мужчина рассказал, через что ему пришлось пройти и почему даже после стольких опасных экспедиций он не собирается останавливаться.
Падение, которое могло поставить крест на всей жизни
Любовь к горам появилась у Кентона еще в подростковом возрасте. В 17 лет друг впервые привел его на скалодром, и вскоре юноша уже не представлял своей жизни без восхождений. Он тренировался, путешествовал по Альпам, покорил Монблан, а затем отправился исследовать горы Азии. Однако в 1996 году произошло несчастье. Во время одного из восхождений Кентон сорвался со скалы и получил тяжелейшие травмы - были раздроблены обе пяточные кости.
Прогноз врачей звучал пугающе. Они предупреждали, что мужчина может навсегда потерять способность самостоятельно ходить. Ему пришлось перенести несколько операций и провести три месяца в инвалидной коляске.
Для человека, привыкшего проводить значительную часть жизни в горах, это могло означать конец альпинистской карьеры. Но Кентон решил не отказываться от любимого занятия. После длительного восстановления он сумел вернуться не только к обычной ходьбе, но и к сложнейшим восхождениям и даже горным лыжам.
Первое восхождение на Эверест изменило все
В 2003 году Кентон вместе с другими альпинистами проложил сложный маршрут на Аннапурне III - гималайской вершине высотой 7555 метров. Это достижение привлекло внимание британской компании, организующей горные экспедиции.
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Вскоре ему предложили сопровождать двух клиентов на Эверест. При этом сам Кентон никогда прежде не поднимался на высоту 8000 метров и не руководил экспедициями в условиях такого высокогорья.
Первое восхождение состоялось в 2004 году и заняло восемь недель. Группа двигалась к вершине ночью, а над горами сверкали молнии и сияли звезды. Кентон вспоминает, что огромную роль в успешной экспедиции сыграли опыт и помощь шерпов. Когда он наконец оказался на высочайшей точке Земли и увидел раскинувшиеся внизу Гималаи, то понял, что хочет возвращаться сюда снова.
Через два года альпинист основал собственную компанию по организации экспедиций. Теперь он работает преимущественно с одним клиентом в год, а подготовка к совместному восхождению может продолжаться до трех лет.
Смерть на руках и минуты, когда заканчивается кислород
За более чем два десятилетия на Эвересте Кентон пережил немало опасных ситуаций. Однажды во время восхождения произошел серьезный отказ системы подачи кислорода, из-за чего участникам экспедиции пришлось делиться баллонами. Но самые тяжелые воспоминания связаны не с собственными травмами или страхом за жизнь.
Во время одной из экспедиций Кентон встретил умирающего альпиниста. Мужчина скончался прямо у него на руках. В другой раз британцу пришлось снимать тело погибшего шерпа с закрепленных на маршруте страховочных веревок.
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По словам Кентона, Эверест не делает различий между новичками и людьми, которые уже десятки раз бывали на его вершине. Опыт помогает принимать решения, но не дает абсолютной защиты. Погибнуть здесь может любой.
При этом у альпиниста остались и совершенно другие воспоминания. Особенно ярким он называет восхождение 2017 года, когда погода оказалась почти идеальной. На вершине было безветренно, а вокруг открывался потрясающий вид на Гималаи и Тибет. В тот день его группа оказалась на вершине одна.
20-й Эверест - и это еще не конец
В 2022 году после шестнадцатого восхождения Кентон установил рекорд по количеству подъемов на Эверест среди альпинистов, не относящихся к шерпам. В последующие годы он продолжал улучшать собственное достижение.
22 мая 2026 года мужчина достиг вершины в 20-й раз. Это произошло около 3:30 утра по непальскому времени. Рядом с ним находился опытный шерпа Дорджи Гьелзен, для которого это восхождение тоже стало юбилейным - 25-м. Однако сам Кентон признается, что никогда не рассматривал свои экспедиции исключительно как погоню за рекордами.
Гораздо важнее для него оказались люди, которых он встретил в Гималаях: шерпы, с которыми прошел опаснейшие маршруты, местные жители, приглашавшие его в свои дома, и друзья, помогавшие ему во время болезней.
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Альпинист понимает, что однажды ему придется отказаться от восхождений на Эверест. Но пока он не собирается этого делать.