Врачи говорили, что он больше не сможет нормально ходить, а он 20 раз покорил Эверест: невероятная история альпиниста

Любовь к горам появилась у Кентона еще в подростковом возрасте. В 17 лет друг впервые привел его на скалодром, и вскоре юноша уже не представлял своей жизни без восхождений. Он тренировался, путешествовал по Альпам, покорил Монблан, а затем отправился исследовать горы Азии. Однако в 1996 году произошло несчастье. Во время одного из восхождений Кентон сорвался со скалы и получил тяжелейшие травмы - были раздроблены обе пяточные кости.