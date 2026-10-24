Латвия заняла второе место в Евросоюзе по уровню неравенства доходов
Латвия заняла второе место в Евросоюзе по уровню неравенства доходов в 2025 году. По данным Евростата, коэффициент Джини в стране составил 35,6. Выше показатель был только в Болгарии – 37,7. Следом за Латвией расположилась Литва с результатом 35,5.
Коэффициент Джини показывает, насколько равномерно распределены доходы населения. Нулевое значение означает полное равенство, когда все получают одинаковые доходы. Показатель 100 соответствует противоположной ситуации: весь доход сосредоточен у одного человека. Чем выше коэффициент, тем сильнее неравенство.
В среднем по ЕС в 2025 году показатель составил 29,2, немного снизившись по сравнению с 29,4 годом ранее. Латвийский результат превысил среднеевропейский на 6,4 пункта.
Наиболее равномерное распределение доходов зафиксировано в Словакии, где коэффициент Джини составил 23,0. Далее следуют Бельгия – 23,4, Чехия – 24,0, Словения – 24,6 и Польша – 24,9.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что даже при росте доходов уровень жизни населения Латвии особо не улучшается.