Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:08
В субботу выглянет солнце и не будет дождей
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, выглянет солнце, днем осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью местами в Видземе и Латгале еще пройдет небольшой дождь. Местами ожидается туман. При слабом южном ветре температура воздуха в утренние часы опустится до +4..+8 градусов. Днем дождя не будет, на большей части страны облаков станет меньше. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +11..+13 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха составит +7 градусов утром и до +13 градусов днем.