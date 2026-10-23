В субботу выглянет солнце и не будет дождей

Ночью местами в Видземе и Латгале еще пройдет небольшой дождь. Местами ожидается туман. При слабом южном ветре температура воздуха в утренние часы опустится до +4..+8 градусов. Днем дождя не будет, на большей части страны облаков станет меньше. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +11..+13 градусов.