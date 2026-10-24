В больнице Страдиня открыли уникальную систему для лечения нарушений сердечного ритма

Новая система внедрена в Латвийском кардиологическом центре больницы Страдиня и используется для лечения нарушений сердечного ритма методом катетерной абляции. Это малоинвазивная процедура, во время которой через кровеносные сосуды ноги к сердцу вводят катетеры. С их помощью врачи находят участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма, и воздействуют на эти клетки тепловой энергией, чтобы устранить причину аритмии. Новая роботизированная система позволяет управлять катетером с помощью магнитного поля с точностью до одного миллиметра, что особенно важно при лечении сложных нарушений сердечного ритма.