В больнице Страдиня открыли уникальную систему для лечения нарушений сердечного ритма
В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (больнице Страдиня) официально представили единственную в Латвии систему роботизированной магнитной навигации Stereotaxis Genesis, которая расширяет возможности лечения пациентов со сложными нарушениями сердечного ритма.
Новая система внедрена в Латвийском кардиологическом центре больницы Страдиня и используется для лечения нарушений сердечного ритма методом катетерной абляции. Это малоинвазивная процедура, во время которой через кровеносные сосуды ноги к сердцу вводят катетеры. С их помощью врачи находят участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма, и воздействуют на эти клетки тепловой энергией, чтобы устранить причину аритмии. Новая роботизированная система позволяет управлять катетером с помощью магнитного поля с точностью до одного миллиметра, что особенно важно при лечении сложных нарушений сердечного ритма.
"При ручном управлении катетером возможности врача маневрировать внутри сердца ограничены, поскольку катетер может изгибаться лишь в определенном направлении. Однако анатомия сердца сложна, а очаг, вызывающий аритмию, может находиться в труднодоступном месте. Новая роботизированная технология помогает подвести катетер именно туда, куда необходимо, а после достижения нужного участка он сохраняет устойчивое положение, двигаясь вместе с сердцем", - рассказал заведующий отделением аритмологии больницы Страдиня кардиолог Каспарс Купицс.
Катетерную абляцию в больнице Страдиня проводят уже много лет, и количество этих процедур существенно выросло. В 2014 году в больнице выполнили 574 катетерные абляции, а в 2025 году – уже 951.