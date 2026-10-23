Внимание, провокация! В Риге попытались столкнуть байкеров с мусульманами

Президент MMC Patrioti Гатис Висманис сообщил агентству LETA, что мотоклуб никогда не планировал подобную акцию. По его словам, представители организации узнали о распространяемой от имени клуба информации от Государственной полиции и теперь готовят официальное заявление в правоохранительные органы. Мотоклуб также намерен опубликовать в социальных сетях сообщение, в котором опровергнет свою причастность к мероприятию. Висманис считает, что кто-то намеренно распространяет ложную информацию, чтобы очернить латвийских военнослужащих.