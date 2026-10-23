Внимание, провокация! В Риге попытались столкнуть байкеров с мусульманами
В Риге распространяют фальшивые афиши с призывом провести акцию против миграции у Исламского культурного центра, якобы организованную латвийскими и литовскими байкерами. В мотоклубе MMC Patrioti заявили, что не имеют к этому отношения, и готовят обращение в полицию.
В социальных сетях и мессенджерах распространяются изображения якобы расклеенных в городской среде афиш, которые призывают прийти на акцию против миграции к Исламскому культурному центру Латвии в Риге. Организаторами мероприятия на плакатах указаны латвийский военный мотоклуб MMC Patrioti и литовский Perkūnas MMC. Однако оба клуба отрицают свою причастность к мероприятию.
Президент MMC Patrioti Гатис Висманис сообщил агентству LETA, что мотоклуб никогда не планировал подобную акцию. По его словам, представители организации узнали о распространяемой от имени клуба информации от Государственной полиции и теперь готовят официальное заявление в правоохранительные органы. Мотоклуб также намерен опубликовать в социальных сетях сообщение, в котором опровергнет свою причастность к мероприятию. Висманис считает, что кто-то намеренно распространяет ложную информацию, чтобы очернить латвийских военнослужащих.
Скандал напоминает протест у мечети в Каунасе
История в Риге вызывает особое внимание на фоне недавнего скандального инцидента в Литве. 11 сентября группа мотоциклистов устроила провокацию во время молитвы у мечети в Каунасе. Пока мусульмане молились на лужайке возле мечети, участники акции выкрикивали "Литва", громко включали рок-музыку и заводили двигатели мотоциклов. Один из протестующих держал в руках отрубленную голову свиньи. Полиция начала административное производство в связи с несанкционированным собранием.
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Однако, как выяснило агентство LETA, представители литовского военного мотоклуба Perkūnas MMC, название которого теперь фигурирует на фальшивых рижских афишах, в той акции не участвовали. В сообщениях правоохранительных органов и СМИ в качестве основных участников и организаторов назывались другие литовские мотоклубы.
Кто такие MMC Patrioti
MMC Patrioti называет себя первым и единственным военным мотоклубом в Латвии. Он объединяет действующих и бывших военнослужащих профессиональной службы, а также бойцов Земессардзе - латвийского ополчения. Чтобы стать членом организации, необходимо прослужить в Национальных вооруженных силах Латвии или Земессардзе не менее трех лет.
Клуб сотрудничает с Национальными вооруженными силами, а его участники принимали участие в различных мероприятиях, в том числе в региональных военных парадах 4 мая - в День восстановления независимости Латвии. При этом Национальные вооруженные силы не финансируют деятельность мотоклуба. У MMC Patrioti также есть тесные связи с литовским Perkūnas MMC и мотоциклетным подразделением эстонской организации добровольной обороны Kaitseliit.