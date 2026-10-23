Кто-то пытается подставить латвийских военнослужащих - в Риге распространяют подозрительные объявления
В Риге распространяется информация о якобы готовящейся акции протеста против миграции возле Латвийского исламского культурного центра. Организаторами называют военные мотоклубы Латвии и Литвы, однако сами они категорически отрицают свою причастность. К распространению ложных сообщений подключились и кремлевские пропагандистские каналы.
Военный мотоклуб MMC Patrioti намерен обратиться в Государственную полицию с заявлением о распространении ложной информации и дискредитации мотоклуба, сообщил агентству LETA президент MMC Patrioti Гатис Висманис.
В приложениях для обмена сообщениями распространяются изображения якобы расклеенных в городе плакатов с призывом принять участие в акции протеста против миграции возле Латвийского исламского культурного центра в Риге. Организаторами мероприятия названы военные мотоклубы Латвии и Литвы - MMC Patrioti и Perkūnas MMC.
Висманис подтвердил агентству LETA, что мотоклубы никогда не планировали подобного мероприятия. Представители клуба узнали о распространяемой самозванцами информации от Государственной полиции и сейчас готовят заявление. Кроме того, они намерены опубликовать в социальных сетях сообщение о том, что оба военных мотоклуба не организуют такую акцию.
По мнению Висманиса, с помощью подобной провокации кто-то пытается дискредитировать латвийских военнослужащих.
Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили компетентным службам безопасности об этой попытке дискредитировать действующих и бывших военнослужащих Латвии и Литвы, а также союзников Украины, выяснило агентство LETA.
Сегодня ложные сообщения о якобы готовящейся акции мотоклубов в Telegram начали распространять и различные кремлевские пропагандистские каналы, специализирующиеся на распространении дезинформации о странах Балтии. Например, об этом пишет сотрудник пропагандистского ресурса Sputnik Алексей Стефанов, входящий в сеть Telegram-каналов, регулярно участвующих в распространении кремлевских пропагандистских нарративов о Латвии.
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Как ранее сообщало LETA, эти каналы не имеют единой редакции, однако структура публикаций, взаимные перепосты и идентичные тексты указывают на координированное распространение информации.
В центре сети находятся каналы, регулярно публикующие оригинальные материалы о странах Балтии. Среди наиболее активных - BALTNEWS, насчитывающий около 25 000 подписчиков. С 2022 года этот канал включен в санкционный список Европейского союза как часть медиасети RT/Sputnik, однако продолжает работать в Telegram. Аналогичную функцию выполняют и другие каналы, регулярно публикующие комментарии о Латвии.
Вокруг этих каналов сформировалась более широкая сеть распространения информации - аккаунты, основная задача которых заключается в перепубликации и усилении уже размещенных материалов. На таких каналах часто повторяются тексты, опубликованные на других ресурсах, что позволяет значительно расширять их аудиторию.
MMC Patrioti - первый и единственный в Латвии военный мотоклуб, объединяющий действующих и бывших профессиональных военнослужащих и бойцов Земессардзе. Чтобы стать членом клуба, необходимо прослужить в НВС или Земессардзе не менее трех лет.
Мотоклуб тесно сотрудничает с литовским военным мотоклубом Perkūnas и мотоциклетным подразделением эстонской добровольческой военизированной организации Kaitseliit.
MMC Patrioti также сотрудничает с НВС. Его участники принимали участие в различных мероприятиях, организованных вооруженными силами, в том числе в региональных военных парадах 4 мая. При этом НВС не предоставляют мотоклубу никакого финансирования.
Ранее сообщалось, что 11 сентября группа мотоциклистов устроила акцию протеста возле мечети в Каунасе во время молитвы. Пока мусульмане молились на газоне возле мечети, мотоциклисты скандировали "Литва", громко включали металлическую музыку и заводили двигатели мотоциклов. Один из участников держал в руках отрубленную свиную голову. Полиция начала административное производство по факту несанкционированного собрания.
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Однако представители Perkūnas MMC в этой акции не участвовали. Как установило агентство LETA, в сообщениях правоохранительных органов и СМИ основными участниками и организаторами акции назывались другие литовские мотоклубы.