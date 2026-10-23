Кто-то пытается подставить латвийских военнослужащих - в Риге распространяют подозрительные объявления

Висманис подтвердил агентству LETA, что мотоклубы никогда не планировали подобного мероприятия. Представители клуба узнали о распространяемой самозванцами информации от Государственной полиции и сейчас готовят заявление. Кроме того, они намерены опубликовать в социальных сетях сообщение о том, что оба военных мотоклуба не организуют такую акцию.