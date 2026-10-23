В Латвии стартовали продажи первого складного iPhone: сколько стоит новинка
Сегодня, 23 октября, в Латвии стартовали официальные продажи первой складной модели iPhone - iPhone Duo. Новый смартфон оснащен самым большим экраном в истории iPhone и позволяет одновременно пользоваться несколькими приложениями, сочетая компактный дизайн с преимуществами большого дисплея.
В честь начала продаж нового смартфона в магазине C&C на улице Бривибас в Риге состоялось специальное мероприятие, во время которого создатели контента Элина Тейлор и Роландс Юрис Зибинс вместе с ведущим мероприятия Айнарсом Бумбиерисом познакомились с iPhone Duo и протестировали его функции. Начало продаж новой модели аналогичными мероприятиями отметили также в Вильнюсе и Таллине.
В раскрытом виде iPhone Duo оснащен 7,6-дюймовым экраном Super Retina XDR, который на 50% больше экрана iPhone 18 Pro Max. В сложенном виде внешний экран диагональю 5,4 дюйма позволяет удобно пользоваться устройством одной рукой. На большом дисплее можно одновременно работать с двумя приложениями, например писать электронное письмо и просматривать документы. Операционная система iOS 27 адаптирована к складной конструкции, позволяя продолжать начатую работу как при складывании, так и при раскрытии смартфона.
Новая модель оснащена процессором A20 Pro, системой из двух камер Fusion с разрешением 48 Мп каждая и фронтальной камерой Center Stage на 12 Мп. Рамка корпуса и крышка шарнирного механизма изготовлены из титана пятого класса, а защита от пыли и воды соответствует стандарту IP68. На одном заряде устройство позволяет смотреть видео до 31 часа при использовании большого экрана или до 44 часов при использовании внешнего дисплея.
iPhone Duo доступен в цветах звездный белый и ночное небо с объемом встроенной памяти 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Стоимость нового смартфона в Латвии начинается от 2389 евро. Заказать его можно в магазинах C&C по всей стране, а также в интернет-магазине cec.lv.
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Клиентам также доступна услуга аренды Smart Deal с ежемесячным платежом от 84 евро. Она позволяет пользоваться устройством без первоначального взноса, а по окончании выбранного срока аренды от 12 до 36 месяцев вернуть смартфон и заключить новый договор для получения более современной модели.