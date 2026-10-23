В Латвии стартовали продажи первого складного iPhone: сколько стоит новинка

Новая модель оснащена процессором A20 Pro, системой из двух камер Fusion с разрешением 48 Мп каждая и фронтальной камерой Center Stage на 12 Мп. Рамка корпуса и крышка шарнирного механизма изготовлены из титана пятого класса, а защита от пыли и воды соответствует стандарту IP68. На одном заряде устройство позволяет смотреть видео до 31 часа при использовании большого экрана или до 44 часов при использовании внешнего дисплея.