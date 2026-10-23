Эстонская компания покупает стадион Skonto - играть в футбол там скоро не будут

В то же время девелопер подтверждает, что на стадионе еще пять лет будут продолжать играть в футбол. Основатель и руководитель Invego Кристиян Тор Вяхи говорит, что в ближайшие годы в Латвии появится новый национальный стадион. Тогда, по его мнению, нынешний, отслуживший свое время стадион Skonto больше не понадобится.