Эстонская компания покупает стадион Skonto - играть в футбол там скоро не будут
Эстонский девелопер недвижимости Invego договорился о приобретении собственности футбольного стадиона Skonto, планируя в будущем развивать на его территории современную городскую среду.
В то же время девелопер подтверждает, что на стадионе еще пять лет будут продолжать играть в футбол. Основатель и руководитель Invego Кристиян Тор Вяхи говорит, что в ближайшие годы в Латвии появится новый национальный стадион. Тогда, по его мнению, нынешний, отслуживший свое время стадион Skonto больше не понадобится.
По словам Вяхи, у Invego есть концепция, как превратить эту территорию в место, соединяющее старую часть Риги с новой - Скансте. Вяхи добавил, что подготовка такого масштабного проекта развития займет не менее трех-пяти лет.
Руководитель Invego отмечает, что нынешний стадион Skonto в ближайшие пять лет еще останется футбольным. Об этом Вяхи проинформировал и главных должностных лиц, участвующих в реализации проекта нового национального стадиона, в том числе президента Латвийской федерации футбола (ЛФФ), председателя комитета городского развития Рижской думы и главного архитектора города.
"Я уверен, что эти пять лет дадут им достаточно времени, чтобы найти решение для создания нового национального стадиона", - считает Вехи.
Владельцем стадиона Skonto в настоящее время является ООО Adventika Group. Как сообщалось, в начале 2026 года ЛФФ подписала протокол о намерениях с Adventika Group о приобретении стадиона Skonto для реализации проекта национального футбольного стадиона. Проект предусматривал реконструкцию стадиона Skonto с использованием уже существующей инфраструктуры. Создание национального стадиона планировалось в сотрудничестве с государством и Рижской думой, а также с международными футбольными организациями - Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).
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Генеральный секретарь ЛФФ Артур Гайделис ранее подтвердил агентству LETA, что оба варианта - и стадион на Луцавсале, и перестройка стадиона Skonto - все еще рассматриваются, и одним из главных критериев выбора будет то, какой из двух проектов окажется более выгодным с экономической точки зрения.
В свою очередь председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхолцс предлагает пересмотреть прежние планы развития футбольной инфраструктуры и перенести запланированный на Луцавсале национальный футбольный стадион в район Скансте, рядом с Xiaomi Arēna.
В группу Invego входит более 60 компаний в Эстонии, Латвии и Португалии, и в настоящее время реализуется 30 различных девелоперских проектов.