После разрушительных наводнений Тибет потрясло землетрясение - сотни домов разрушены, погибли люди

По мере обследования пострадавших районов количество раненых увеличивалось: сначала сообщалось о 32 пострадавших, однако позднее местные власти заявили уже о 65. По последним сообщениям, 11 человек получили тяжелые травмы. К поисково-спасательным работам привлекли более 1600 человек. В регион доставляют палатки, временные жилые модули, раскладные кровати, фонари и теплую одежду. Более 12 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные места.