После разрушительных наводнений Тибет потрясло землетрясение - сотни домов разрушены, погибли люди
Тибет оказался в центре крупной природной катастрофы: мощное землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни как минимум 16 человек, десятки получили травмы, сотни домов разрушены. Это произошло всего через пару месяцев после масштабных наводнений и оползней в регионе, после которых пропавшими без вести числятся 33 гражданина Латвии.
Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло вечером 22 октября на юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе. По последним сообщениям, погибли по меньшей мере 16 человек, число пострадавших выросло до 65. Стихия обрушилась на регион, который еще не оправился от разрушительных наводнений и оползней, после которых власти Латвии продолжают искать 33 своих гражданина, пропавших в Непале.
По данным китайского государственного агентства "Синьхуа", землетрясение произошло в 22:33 по местному времени. Эпицентр находился в горной местности уезда Бачен в городе Нагчу, примерно в 390 километрах к северо-востоку от Лхасы - административного центра Тибета. Очаг залегал на глубине около 10 километров, хотя американская Геологическая служба оценила глубину примерно в 18 километров.
🇨🇳🚨 ¡TRAGEDIA EN EL TÍBET! TERREMOTO DE MAGNITUD 7 DEJA AL MENOS 16 MUERTOS Y 76 HERIDOS 🌍 Un poderoso terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en China, provocando víctimas mortales, decenas de heridos y una amplia movilización de los equipos de emergencia. Según el balance atribuido a las autoridades locales, al menos 16 personas perdieron la vida y otras 76 resultaron heridas. 🔴 MÁS DE 12.000 PERSONAS EVACUADAS: Miles de habitantes fueron trasladados a zonas seguras ante el peligro de nuevos movimientos sísmicos. 🔴 CENTENARES DE RÉPLICAS: La actividad sísmica continúa generando preocupación entre las comunidades afectadas. 🔴 OPERACIONES DE EMERGENCIA: Los equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas, mientras se evalúan los daños en viviendas, carreteras e infraestructuras. ⚠️ EL PELIGRO NO HA TERMINADO Las réplicas pueden agravar los daños estructurales y dificultar las operaciones de asistencia, especialmente en las comunidades montañosas. El balance de víctimas podría modificarse a medida que avancen las evaluaciones oficiales. 🙏 Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares. 📡 LA PIPA DEL CENTINELA Información, análisis y opinión.— La Pipa del Centinela (@jpariacano) October 23, 2026
Подземные толчки разрушили или повредили не менее 339 жилых домов и 20 хозяйственных построек. В зданиях появились трещины, а в некоторых районах были нарушены электроснабжение и связь. Камнепады перекрыли часть автомобильной дороги, из-за чего спасателям стало сложнее добираться до пострадавших населенных пунктов.
По мере обследования пострадавших районов количество раненых увеличивалось: сначала сообщалось о 32 пострадавших, однако позднее местные власти заявили уже о 65. По последним сообщениям, 11 человек получили тяжелые травмы. К поисково-спасательным работам привлекли более 1600 человек. В регион доставляют палатки, временные жилые модули, раскладные кровати, фонари и теплую одежду. Более 12 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные места.
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Работы осложняют высокогорный рельеф и снегопады. Кроме того, после основного землетрясения было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2. Китайские государственные СМИ назвали произошедшее сильнейшим землетрясением в регионе за последние пять лет.
Регион не успел оправиться от предыдущей катастрофы
Новое ЧП произошло менее чем через два месяца после разрушительных наводнений и оползней на границе Непала и Тибета. В конце августа огромная масса льда и горных пород обрушилась в долину, вызвав мощный поток воды и грязи. Были разрушены населенные пункты, дороги и мосты, а спасательные работы осложнялись труднодоступностью горных районов.
По данным, опубликованным в первые дни после катастрофы, в Непале погибли как минимум 389 человек, более 900 числились пропавшими без вести. В китайском Тибетском автономном районе сообщалось о погибших и сотнях пропавших. Масштаб бедствия оказался настолько велик, что поиски людей и установление их судеб продолжились и после первых спасательных операций.
Власти и специалисты связывали наводнение с обрушением ледника и последующим оползнем. В числе факторов, которые могли способствовать подобным явлениям в Гималаях, эксперты называли быстрое таяние льда и изменения температур. Однако причины и последствия таких катастроф требуют отдельной оценки для каждого конкретного случая.
Последствия августовской катастрофы напрямую затронули и Латвию. 14 сентября министр иностранных дел Байба Браже сообщила, что 33 гражданина Латвии по-прежнему числятся пропавшими без вести после наводнений в Непале и Тибетском автономном районе Китая.