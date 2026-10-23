Украина предупредила о том, что Россия готовит диверсии в странах Балтии

Одним из возможных сценариев украинская разведка называет операции "под чужим флагом". Речь идет о действиях, организаторы которых скрывают свою причастность и пытаются возложить ответственность на другую сторону. По версии ГУР, после таких провокаций Кремль может использовать российские пропагандистские каналы и доступные ему международные площадки для обвинений в адрес Украины.