Украина предупредила о том, что Россия готовит диверсии в странах Балтии
Россия может готовить диверсии в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в государствах Балтии, чтобы затем обвинить в них Украину. С таким предупреждением 23 октября выступило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По оценке ведомства, предполагаемая цель Москвы – ослабить европейскую поддержку Киева, дискредитировать украинские силы обороны и запугать правительства и жителей стран ЕС.
Одним из возможных сценариев украинская разведка называет операции "под чужим флагом". Речь идет о действиях, организаторы которых скрывают свою причастность и пытаются возложить ответственность на другую сторону. По версии ГУР, после таких провокаций Кремль может использовать российские пропагандистские каналы и доступные ему международные площадки для обвинений в адрес Украины.
Среди возможных мест провокаций ведомство перечисляет объекты критической инфраструктуры, приграничные с Россией территории, Калининградскую область, а также регионы европейских государств, где проживает русскоязычное население. Отдельно упоминаются объекты, которые ГУР характеризует как подконтрольные Кремлю, включая структуры Русской православной церкви, и исторические места, связанные с Россией.
Это уже второе подобное заявление ГУР за октябрь - 2 октября ведомство сообщило, что российские спецслужбы получили задачу усилить активность в странах ЕС и НАТО. Согласно тому сообщению, для операций, включая диверсии, планировалось задействовать завербованных в Европе агентов российской военной разведки и ФСБ.
Тогда среди потенциальных целей назывались военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи, в том числе приемные станции спутникового интернета Starlink.
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