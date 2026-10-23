Цены на топливо в Латвии приближаются к уровню, при котором многие автоводители принимают радикальное решение
Как полагают эксперты банка Citadele, цены на топливо приближаются к уровню, при котором исторически возрастает интерес к покупке электромобилей. За первые девять месяцев этого года число регистраций новых электромобилей в Латвии выросло на 46%.
Переход может ускориться
Анализ банка Citadele показывает, что существенные изменения на автомобильном рынке начинаются, когда средняя цена бензина за шестимесячный период достигает примерно 2,05 евро за литр, а дизельного топлива – 2,00 евро за литр в пересчете на сегодняшние цены. Сейчас эти пороговые значения еще не достигнуты, однако средняя цена дизельного топлива всего на восемь центов ниже соответствующего порога.
"Наш анализ показывает, что существует ценовой уровень, при котором покупатели начинают значительно активнее выбирать электромобили, а спрос на бензиновые и дизельные автомобили одновременно снижается. Если цены на топливо останутся высокими и зимой, этот переход может еще больше ускориться", – поясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
За первые девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 1836 новых полностью электрических автомобилей – на 46% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За год их доля на рынке новых автомобилей увеличилась с 7,1% до 10,5%, а в третьем квартале электромобилем был уже каждый шестой вновь зарегистрированный автомобиль.
Противоположная тенденция наблюдается в сегменте традиционных автомобилей. По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года число регистраций новых дизельных автомобилей сократилось на 21%, а бензиновых – на 5%.
Цена дизельного топлива приближается к порогу
Согласно анализу Citadele, цена дизельного топлива в Латвии находится всего в восьми центах от уровня, при котором исторически существенно ускорялся переход на электромобили. Сейчас средняя цена дизельного топлива за шесть месяцев составляет 1,92 евро за литр, а порог, при котором начинают меняться предпочтения водителей, – около 2,00 евро за литр. Для бензина этот порог составляет 2,05 евро за литр, тогда как его нынешняя средняя цена за шесть месяцев – 1,85 евро.
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При достижении этих ценовых уровней популярность электромобилей растет быстрее, а доля бензиновых и дизельных автомобилей, включая обычные гибриды, на рынке сокращается. В Латвии эти пороговые значения выше, чем в соседних странах, и в последний раз они были превышены в 2022 году. Таким образом, в этом году росту рынка электромобилей способствовали не только цены на топливо, но и государственная поддержка их приобретения.
Останутся ли цены на топливо высокими и зимой?
Стремительному росту цен на топливо способствовала начавшаяся весной война в Иране, которая нарушила поставки нефти из региона Персидского залива и особенно сильно ударила по европейскому рынку дизельного топлива.
В начале октября страны Большой семерки договорились об использовании чрезвычайных запасов нефти, однако ожидается, что этот шаг снизит цены на топливо лишь на несколько центов за литр. Поэтому водителям следует учитывать возможность того, что топливо останется дорогим и зимой.
Сейчас в Латвии и к бензину, и к дизельному топливу применяется пониженная ставка акцизного налога. Она действует до конца года, и пока нет признаков того, что эту льготу могут продлить. Поэтому в начале следующего года цены на топливо могут существенно подскочить.