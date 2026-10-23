Цены на топливо в Латвии приближаются к уровню, при котором многие автоводители принимают радикальное решение

При достижении этих ценовых уровней популярность электромобилей растет быстрее, а доля бензиновых и дизельных автомобилей, включая обычные гибриды, на рынке сокращается. В Латвии эти пороговые значения выше, чем в соседних странах, и в последний раз они были превышены в 2022 году. Таким образом, в этом году росту рынка электромобилей способствовали не только цены на топливо, но и государственная поддержка их приобретения.