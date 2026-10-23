Более 1000 евро в год от каждого жителя: Миериня рассказала о помощи стран Балтии Украине

Как отметила Миериня, страны Балтии сегодня являются примером для стран Восточной и Южной Европы, подтверждая, что возможно существенно изменить направление развития государства и укрепить демократические ценности. "Мы достигли достаточной степени зрелости, чтобы делиться своим опытом с другими, но в то же время мы должны ставить перед собой новые смелые цели", - сказала спикер. Она подчеркнула важность поддержки странами Балтии Украины и ее интеграции в Европейский союз, а также выразила поддержку Молдове на пути к членству в блоке.