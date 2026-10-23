Более 1000 евро в год от каждого жителя: Миериня рассказала о помощи стран Балтии Украине
За последние 35 лет страны Балтии совершили невероятный прорыв, фундаментально изменив свой политический курс и укрепив приверженность европейским демократическим ценностям, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, выступая в пятницу на открытии ежегодной сессии Балтийской ассамблеи в Таллине.
Как отметила Миериня, страны Балтии сегодня являются примером для стран Восточной и Южной Европы, подтверждая, что возможно существенно изменить направление развития государства и укрепить демократические ценности. "Мы достигли достаточной степени зрелости, чтобы делиться своим опытом с другими, но в то же время мы должны ставить перед собой новые смелые цели", - сказала спикер. Она подчеркнула важность поддержки странами Балтии Украины и ее интеграции в Европейский союз, а также выразила поддержку Молдове на пути к членству в блоке.
Миериня подчеркнула, что вклад каждого жителя стран Балтии в поддержку Украины превышает 1000 евро в год.
Говоря о дальнейшем сотрудничестве стран Балтии, Миериня призвала создать Балтийский научный фонд для поддержки совместных исследовательских проектов в наиболее перспективных отраслях. Она также предложила договориться о финансировании предварительного исследования для планируемого Балтийского центра инновационной протонной терапии, который мог бы внести значительный вклад в развитие науки и здравоохранения.
В заключение Миериня отметила, что в последний раз участвует в Балтийской ассамблее как спикер Сейма, и поблагодарила руководителей парламентов Эстонии и Литвы за сотрудничество.
На проходящей в Таллинне 45-й сессии Балтийской ассамблеи парламентарии обсуждают важные для региона вопросы и укрепление сотрудничества, уделяя особое внимание безопасности и сотрудничеству в области обороны.