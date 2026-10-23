"Знаю о тебе больше, чем ты думаешь": мать пострадавшего в ДТП мальчика обратилась к уехавшему водителю
В Риге водитель сбил мальчика на пешеходном переходе и уехал, утверждает мать пострадавшего в соцсетях. Ребенок оказался в больнице, травмы получила и его собака. Теперь женщина ищет очевидцев аварии.
По словам матери, авария произошла 21 октября в 21:14 на улице Слокас. Мальчик шел с собакой, когда его сбила машина. Собака также пострадала. Мать просит откликнуться всех, кто видел происшествие, а также водителей, которые проезжали мимо и могли запечатлеть аварию на видеорегистратор. Она надеется найти записи и установить, что именно произошло.
Позже она поблагодарила всех, кто откликнулся на ее публикацию, и отдельно рассказала о двух мужчинах, которые, по ее словам, видели момент аварии, хотя пока не располагают полной информацией. Она просит их связаться с ней.
Особые слова благодарности мать адресовала женщине и ее мужу, которые оставались рядом с мальчиком и помогали ему до приезда скорой помощи. "Я вам очень благодарна, низкий поклон. Спасибо, что не проехали мимо", - написала она.
Женщина также обратилась непосредственно к водителю, которого считает виновным в ДТП, призвав его выйти на связь и ответить за свои действия. "Некрасиво врать. Если виноват, то отвечай за свои поступки", - написала мать, добавив, что знает о водителе больше, чем он может предполагать.
Публикация вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. Многие выражают сочувствие семье и желают скорейшего выздоровления мальчику и собаке. Другие возмущены тем, что матери приходится самостоятельно искать очевидцев и записи с камер. "Теперь вам вместо полицейских надо делать их работу - искать свидетелей и машину, сбившую ребенка", - написала одна из комментаторов.
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Некоторые советуют проверить камеры видеонаблюдения поблизости и попросить владельцев сохранить записи до официального запроса полиции. Другие предлагают распространить информацию в районных группах и сообществах автомобилистов, чтобы найти тех, кто мог проезжать мимо в момент аварии.
Отдельно разгорелась дискуссия о светоотражателях. Часть пользователей считает, что в темное время суток пешеходам необходимо носить отражающие элементы даже при передвижении по тротуару. Они обращают внимание на плохое освещение некоторых улиц Риги и напоминают, что в темной одежде человека водителю сложнее заметить.
Другие возражают, что наличие отражателя не снимает с автомобилиста ответственности за внимательность и соблюдение скоростного режима перед пешеходным переходом. Именно этот вопрос подняла и мать мальчика в своей публикации. "Почему он должен быть на нем на пешеходном переходе? Я что-то совсем запуталась. Он не был в местах, где необходим отражатель! А скоростной режим перед пешеходным переходом для кого написан в законе?" - написала она.