"Знаю о тебе больше, чем ты думаешь": мать пострадавшего в ДТП мальчика обратилась к уехавшему водителю

Другие возражают, что наличие отражателя не снимает с автомобилиста ответственности за внимательность и соблюдение скоростного режима перед пешеходным переходом. Именно этот вопрос подняла и мать мальчика в своей публикации. "Почему он должен быть на нем на пешеходном переходе? Я что-то совсем запуталась. Он не был в местах, где необходим отражатель! А скоростной режим перед пешеходным переходом для кого написан в законе?" - написала она.