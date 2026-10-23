Сбил пешехода, поругался с ним и уехал: в Елгаве разыскивают водителя и свидетелей
В Елгаве водитель сбил пешехода, после чего вышел из машины и вступил с пострадавшим в конфликт. Затем мужчина скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в установленном порядке.
По предварительной информации, серая Skoda Fabia сбила мужчину на перекрестке улиц Сталгенес и Лиготая. После аварии водитель автомобиля, которому на вид около 60 лет, вышел из машины. Между ним и пострадавшим произошел конфликт. Затем автомобилист покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в установленном законом порядке.
Пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция начала административное производство и выясняет точные обстоятельства аварии.
Правоохранители призывают откликнуться очевидцев, которые видели произошедшее и могут предоставить информацию. Водителя автомобиля также просят самостоятельно обратиться в полицию.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировали 117 дорожно-транспортных происшествий. В шести авариях пострадали семь человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.