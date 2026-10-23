Сбил пешехода, поругался с ним и уехал: в Елгаве разыскивают водителя и свидетелей

По предварительной информации, серая Skoda Fabia сбила мужчину на перекрестке улиц Сталгенес и Лиготая. После аварии водитель автомобиля, которому на вид около 60 лет, вышел из машины. Между ним и пострадавшим произошел конфликт. Затем автомобилист покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в установленном законом порядке.