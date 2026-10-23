Два новых направления и возможное возвращение рейсов в Дубай: что готовит зимний сезон в Рижском аэропорту

Кроме того, в зимнем сезоне продолжатся полеты Norwegian в Берген в Норвегии и Гётеборг в Швеции, которые авиакомпания начала выполнять летом. В свою очередь, FlyOne Asia, запустившая в апреле этого года рейсы по маршруту Рига - Ташкент, продолжит летать в столицу Узбекистана и зимой - два раза в неделю.