Два новых направления и возможное возвращение рейсов в Дубай: что готовит зимний сезон в Рижском аэропорту
В предстоящем зимнем сезоне полетов, который начнется одновременно с переходом на зимнее время в эти выходные, Рижский аэропорт RIX предложит пассажирам регулярные рейсы по 63 направлениям в 30 странах. Полеты из Риги будут выполнять 11 авиакомпаний, предлагая путешественникам разнообразные возможности как для отдыха, так и для деловых поездок.
"Маршрутная сеть Рижского аэропорта и предложения авиаперевозчиков даже в зимний сезон обеспечивают пассажирам удобные и разнообразные возможности для путешествий. Мы рады видеть как новые направления, так и увеличение количества рейсов на уже существующих маршрутах, что свидетельствует о стабильном спросе и доверии к рынку Балтийского региона", - подчеркивает председатель правления Рижского аэропорта RIX Лайла Одиня.
В этом зимнем сезоне маршрутную сеть из Риги пополнят два новых направления, которые обеспечит национальная авиакомпания airBaltic. Путешественникам станут доступны рейсы в Куусамо в Финляндии и Турин в Италии.
Кроме того, в зимнем сезоне продолжатся полеты Norwegian в Берген в Норвегии и Гётеборг в Швеции, которые авиакомпания начала выполнять летом. В свою очередь, FlyOne Asia, запустившая в апреле этого года рейсы по маршруту Рига - Ташкент, продолжит летать в столицу Узбекистана и зимой - два раза в неделю.
По сравнению с предыдущим зимним сезоном несколько авиаперевозчиков увеличат частоту полетов на существующих маршрутах. Значительное увеличение количества рейсов планирует ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair.
В частности, число еженедельных рейсов увеличится по следующим направлениям:
- Рига - Дублин: с четырех до шести рейсов;
- Рига - Милан: с шести до восьми;
- Рига - Мальта: с четырех до пяти;
- Рига - Барселона: с трех до четырех;
- Рига - Малага: с трех до пяти;
- Рига - Ист-Мидлендс: с трех до четырех;
- Рига - Лидс: с четырех до пяти;
- Рига - Лондон: с 15 до 16 рейсов.
В свою очередь, airBaltic увеличит количество рейсов в Лондон с девяти до десяти в неделю, LOT Polish Airlines - в Варшаву с 17 до 20, а Uzbekistan Airways - в Ташкент с трех до четырех рейсов в неделю.
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Несколько авиакомпаний в зимнем сезоне традиционно предложат чартерные рейсы на популярные туристические курорты. Кроме того, если позволит геополитическая ситуация, ожидается, что авиакомпания FlyDubai из Объединенных Арабских Эмиратов может возобновить полеты в Дубай.
Переход на зимнее время состоится в эти выходные, в ночь с 24 на 25 октября. В 4:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад.