На железнодорожном переезде по улице Крустпилс в Риге вводят ограничения для движения транспорта
Фото: LETA
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В Латвии

На железнодорожном переезде по улице Крустпилс в Риге вводят ограничения для движения транспорта

Отдел информации

Otkrito.lv

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Предприятие Latvijas dzelzceļš сообщает о том, что с 26 октября по 3 ноября будет проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде на улице Крустпилс в Риге. Во время ремонта будут введены ограничения движения для автотранспорта.

С 26 по 29 октября в вечерние и ночные часы движение транспорта через переезд будет закрыто: 
с 19.00 26 октября до 6.00 27 октября; 
с 19.00 28 октября до 6.00 29 октября; 
с 19.00 29 октября до 6.00 30 октября.

С 30 октября по 3 ноября движение будет организовано по одной полосе: 
30 октября с 8.00 до 20.00; 
2 ноября с 8.00 до 20.00; 
3 ноября с 8.00 до 20.00.

LDz призывает водителей с пониманием отнестись к ограничениям и на время ремонтных работ выбирать альтернативные маршруты, чтобы уменьшить заторы и связанные с ограничениями неудобства.

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Latvijas dzelzceļšКрустпилс

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