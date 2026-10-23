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На железнодорожном переезде по улице Крустпилс в Риге вводят ограничения для движения транспорта
Предприятие Latvijas dzelzceļš сообщает о том, что с 26 октября по 3 ноября будет проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде на улице Крустпилс в Риге. Во время ремонта будут введены ограничения движения для автотранспорта.
С 26 по 29 октября в вечерние и ночные часы движение транспорта через переезд будет закрыто:
с 19.00 26 октября до 6.00 27 октября;
с 19.00 28 октября до 6.00 29 октября;
с 19.00 29 октября до 6.00 30 октября.
С 30 октября по 3 ноября движение будет организовано по одной полосе:
30 октября с 8.00 до 20.00;
2 ноября с 8.00 до 20.00;
3 ноября с 8.00 до 20.00.
LDz призывает водителей с пониманием отнестись к ограничениям и на время ремонтных работ выбирать альтернативные маршруты, чтобы уменьшить заторы и связанные с ограничениями неудобства.