На железнодорожном переезде по улице Крустпилс в Риге вводят ограничения для движения транспорта

С 26 по 29 октября в вечерние и ночные часы движение транспорта через переезд будет закрыто:

с 19.00 26 октября до 6.00 27 октября;

с 19.00 28 октября до 6.00 29 октября;

с 19.00 29 октября до 6.00 30 октября.