Знать латышский язык и жить в Латвии: Ринкевич назвал условия для получения гражданства
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил за ужесточение подхода к предоставлению гражданства по особым решениям Сейма. По его мнению, латвийский паспорт не должен выдаваться в спешке, а претенденты должны соответствовать хотя бы части требований, предъявляемых при натурализации.
В интервью программе "Rīta Panorāma" Латвийского телевидения он подчеркнул, что подобные решения не следует рассматривать как срочные. По его мнению, латвийское гражданство вообще должно предоставляться только в исключительных случаях.
Человек, получающий гражданство таким образом, должен хотя бы частично соответствовать требованиям, предъявляемым к тем, кто становится гражданином в порядке натурализации. В частности, он должен знать латышский язык, прожить в Латвии определенное количество лет и иметь долгосрочные цели, значимые для страны.
Президент затронул эту тему, говоря об индийской ученой Дивье Канану Вишванату, которой Сейм недавно намеревался предоставить латвийское гражданство, однако впоследствии отменил принятый закон.
Решение было изменено после того, как в публичном пространстве появились сомнения относительно ее квалификации и обоснованности предоставления гражданства. Кроме того, в среду Ринкевич выступил с заявлением, в котором призвал устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть закон.
Чаще всего латвийское гражданство получают в порядке натурализации, выполнив установленные законом требования, в том числе подтвердив знание латышского языка и истории Латвии.
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Помимо натурализации, латвийское гражданство можно получить по решению Сейма за особые заслуги перед Латвией либо на основании специального закона, которым конкретное лицо признается гражданином Латвии.