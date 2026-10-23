Знать латышский язык и жить в Латвии: Ринкевич назвал условия для получения гражданства

Человек, получающий гражданство таким образом, должен хотя бы частично соответствовать требованиям, предъявляемым к тем, кто становится гражданином в порядке натурализации. В частности, он должен знать латышский язык, прожить в Латвии определенное количество лет и иметь долгосрочные цели, значимые для страны.