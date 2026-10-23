Такого результата нет ни у одной другой страны ЕС. Чем отличилась Латвия?

Согласно данным Eurostat, в 2024 году в Евросоюзе образовалось в среднем 35,9 кг пластиковых упаковочных отходов на человека, из которых было переработано 15,3 кг. По сравнению с предыдущим годом количество таких отходов увеличилось на 0,6 кг в расчете на одного жителя.