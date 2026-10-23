Такого результата нет ни у одной другой страны ЕС. Чем отличилась Латвия?
Латвия признана лидером Европейского союза по переработке пластиковых упаковочных отходов, значительно опередив средний показатель по ЕС.
Согласно данным Eurostat, в 2024 году в Евросоюзе образовалось в среднем 35,9 кг пластиковых упаковочных отходов на человека, из которых было переработано 15,3 кг. По сравнению с предыдущим годом количество таких отходов увеличилось на 0,6 кг в расчете на одного жителя.
За десятилетие, с 2014 по 2024 год, объем пластиковых упаковочных отходов в ЕС вырос на 6,1 кг на человека, а количество переработанных отходов - на 3,4 кг. В 2024 году доля переработки достигла 42,4% против 41,6% годом ранее.
В Латвии показатель переработки пластиковых упаковочных отходов в 2024 году составил 71%, что позволило стране занять лидирующую позицию в ЕС. Далее следуют Бельгия с показателем 58,2%, Польша - 56% и Чехия - 53,7%. Самые низкие показатели зафиксированы в Дании - 22,5% и Финляндии - 26,9%.
В 2024 году пластик составлял 19,9% от общего объема упаковочных отходов. Наибольшую долю составляли бумага и картон - 40,8%.
Eurostat уточняет, что статистика охватывает упаковочные отходы из всех секторов экономики, в том числе домохозяйств, предприятий и государственных учреждений. Для расчета количества отходов на одного жителя их общий объем делят на среднюю численность населения за соответствующий год.