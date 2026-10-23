airBaltic потеряла 18 млн евро после начала реструктуризации в США
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic за первый отчетный период после начала процесса реструктуризации финансовых обязательств в США с 14 по 30 сентября потерпела неаудированные чистые убытки в размере 20,669 млн долларов США или примерно 18,131 млн евро, сообщается в первом поданном в суд ежемесячном отчете о деятельности компании.
Доходы airBaltic в этот период составили 55,632 млн долларов США (48,8 млн евро). Операционные убытки достигли 3,469 млн долларов (3,043 млн евро), а также на нетто-результат повлияли финансовые расходы в размере 7,907 млн долларов (6,936 млн евро) и отрицательная разница курса валют в размере 8,668 млн долларов (7,604 млн евро).
Консолидированные чистые убытки airBaltic и двух вовлеченных в процесс Chapter 11 дочерних компаний - airBaltic Training и Baltijas kravu centrs - за этот период составили 20,933 млн долларов (18,362 млн евро).
В то же время после начала процесса Chapter 11 существенно вырос остаток денежных средств airBaltic. Свободно используемый остаток средств авиакомпании увеличился с 7,102 млн долларов (6,23 млн евро) на начало периода до 52,051 млн долларов (45,659 млн евро) по состоянию на 30 сентября, а с учетом 3,913 млн долларов (3,432 млн евро) ограниченно используемых средств общий остаток денежных средств достиг 55,963 млн долларов (49,09 млн евро).
В целом у трех вовлеченных в процесс "Chapter 11" компаний группы "airBaltic" по состоянию на 30 сентября имелось 58,24 млн долларов (51,088 млн евро) денежных средств, в том числе 54,327 млн долларов (47,655 млн евро) были свободно используемыми.
Расходы авиакомпании в период с 14 по 30 сентября составили 98,894 млн долларов (86,749 млн евро).
Балансовая стоимость активов airBaltic на 30 сентября составляла 1,759 млрд долларов (1,543 млрд евро), обязательства - 2,136 млрд долларов (1,874 млрд евро), в результате чего собственный капитал компании был отрицательным в размере 377,098 млн долларов (330,788 млн евро).
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В отчетах указано, что содержащаяся в них финансовая информация является предварительной, не аудированной и не подготовленной в качестве полноценной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета. Компания также отмечает, что данные охватывают ограниченный период и не могут рассматриваться как надежный прогноз будущих результатов деятельности, так как после применения всех бухгалтерских процедур они могут существенно измениться.
В airBaltic указывают, что ежемесячные отчеты о деятельности подготовлены только для выполнения требований отчетности в рамках процесса Chapter 11, охватывают только вовлеченные в процесс компании и содержащиеся в них данные не предназначены для сравнения с консолидированными финансовыми отчетами группы airBaltic или ранее опубликованными финансовыми результатами.
Как сообщалось, суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка (США) 19 октября окончательно утвердил структуру так называемого DIP-финансирования (debtor-in-possession) airBaltic на сумму до 350 млн евро и подтвердил прозрачность процесса привлечения финансирования. Утвержденный механизм предусматривает, что первая часть финансирования составит 175 млн евро, вторая часть - до 125 млн евро, третья часть - до 50 млн евро.
В понедельник суд утвердил выделение airBaltic оставшейся части первого транша DIP-финансирования в размере 35 млн евро. К настоящему времени компания уже получила 140 млн евро, и в результате этого решения первая часть финансирования в размере 175 млн евро утверждена в полном объеме.
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airBaltic использовала 78,925 млн евро из первой части DIP-финансирования для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.
В общей сложности airBaltic получила обязывающее предложение от финансистов обеспечить до 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности и деятельности компании во время процесса Chapter 11.
Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 млн евро под 25% годовых от держателей облигаций, однако этот план финансирования реализован не будет.
Режим Chapter 11 защищает airBaltic от претензий кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.
В компании подчеркнули, что полеты и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме.
По завершении процесса Chapter 11 планируется разработать план реорганизации, который должен будет утвердить суд. Ожидается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.
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Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.