airBaltic потеряла 18 млн евро после начала реструктуризации в США

В отчетах указано, что содержащаяся в них финансовая информация является предварительной, не аудированной и не подготовленной в качестве полноценной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета. Компания также отмечает, что данные охватывают ограниченный период и не могут рассматриваться как надежный прогноз будущих результатов деятельности, так как после применения всех бухгалтерских процедур они могут существенно измениться.