Latvijas Pasts откроет в Риге клиентский центр нового формата
Фото: пресс-фото
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В Латвии

Latvijas Pasts откроет в Риге клиентский центр нового формата

Отдел информации

Otkrito.lv

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Государственное акционерное общество Latvijas Pasts 5 ноября откроет клиентский центр нового формата Marija на улице Марияс, 20, в Риге. Это будет восьмой подобный клиентский центр в столице.

"В этом году новый формат будет внедрен в десяти местах обслуживания клиентов по всей Латвии – в Марупе, Смилтене, Тукумсе, Даугавпилсе, Бауске и Риге", - сообщает предприятие.

Клиентский центр Marija будет открыт каждый рабочий день с 9.00 до 18.00 и станет основным местом обслуживания клиентов в районах Авоти и Гризинькалнс.

Latvijas Pasts – государственное предприятие, направления деятельности которого включают почтовые, логистические и финансовые услуги. Компания специализируется на внутренних и международных доставках, в ней работает  около 1500 сотрудников.

Темы

Latvijas PastsГризинькалнсМариясМарупеСмилтене

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