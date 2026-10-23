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Latvijas Pasts откроет в Риге клиентский центр нового формата
Государственное акционерное общество Latvijas Pasts 5 ноября откроет клиентский центр нового формата Marija на улице Марияс, 20, в Риге. Это будет восьмой подобный клиентский центр в столице.
"В этом году новый формат будет внедрен в десяти местах обслуживания клиентов по всей Латвии – в Марупе, Смилтене, Тукумсе, Даугавпилсе, Бауске и Риге", - сообщает предприятие.
Клиентский центр Marija будет открыт каждый рабочий день с 9.00 до 18.00 и станет основным местом обслуживания клиентов в районах Авоти и Гризинькалнс.
Latvijas Pasts – государственное предприятие, направления деятельности которого включают почтовые, логистические и финансовые услуги. Компания специализируется на внутренних и международных доставках, в ней работает около 1500 сотрудников.