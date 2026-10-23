Историческое здание получит новую жизнь - в Лиепае создают современный спортивный комплекс

В комплексе планируется оборудовать шесть крытых кортов для падела, пять открытых кортов и три песчаные спортивные площадки. Ожидается, что спортивный зал откроет свои двери уже этой зимой. Такая инфраструктура позволит заниматься спортом при различных погодных условиях и будет способствовать развитию активного образа жизни в Лиепае.