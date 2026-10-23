Историческое здание получит новую жизнь - в Лиепае создают современный спортивный комплекс
В Лиепае, на улице Кроню, 4/6, строится новый спортивно-развлекательный комплекс LASKANA Padel & Sand Club, в котором историческое архитектурное наследие объединится с современной спортивной инфраструктурой. Проект предусматривает создание многофункционального пространства для активного образа жизни, занятий спортом и семейного отдыха с сохранением тесной связи с индустриальной и архитектурной историей Лиепаи.
Новый комплекс создается в районе с богатым промышленным прошлым, благодаря чему историческая территория получит новое назначение и перспективы развития. Особое значение проекту придает его связь с архитектурным наследием Лиепаи. В исторической застройке этого района оставил свой след выдающийся городской архитектор Паулс Макс Берчи.
В комплексе планируется оборудовать шесть крытых кортов для падела, пять открытых кортов и три песчаные спортивные площадки. Ожидается, что спортивный зал откроет свои двери уже этой зимой. Такая инфраструктура позволит заниматься спортом при различных погодных условиях и будет способствовать развитию активного образа жизни в Лиепае.
LASKANA Padel & Sand Club задуман не только как спортивный объект, но и как новое место для встреч и отдыха. Комплекс должен органично вписаться в городскую среду Яунлиепаи и расширить возможности для любителей активного образа жизни.