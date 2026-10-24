В Литве вводят единый порядок работы светофоров. Что это значит для автоводителей?

При этом новые правила учитывают возможности светофоров с датчиками, которые реагируют на реальную дорожную обстановку. На таких перекрестках продолжительность мигания разрешается сокращать до двух секунд. Например, если машины уже проехали и датчики больше не обнаруживают транспорт в данном направлении, системе не придется выдерживать всю первоначально установленную фазу. Желтый включится раньше, а затем возможность двигаться получат другие участники движения.