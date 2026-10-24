В Литве вводят единый порядок работы светофоров. Что это значит для автоводителей?
С 1 ноября 2026 года светофоры в Литве начнут работать по единому принципу: перед переключением на желтый зеленый сигнал будет мигать в течение последних двух–четырех секунд. Соответствующий приказ подписал министр транспорта и сообщения Юрас Таминскас.
Сейчас на перекрестках страны действует разный порядок. На одних светофорах зеленый перед переключением мигает, на других сразу сменяется желтым. По словам министра, такое различие годами раздражало автомобилистов и создавало путаницу. Власти решили вернуться к общей для всей страны схеме, чтобы поведение светофора было предсказуемым.
"Водитель должен четко знать, чего ожидать на дороге. Поэтому мы возвращаем единый порядок по всей Литве", – заявил Таминскас.
Частота мигания составит примерно один раз в секунду: зеленый будет попеременно гаснуть и загораться. Эта предупреждающая фаза станет заключительной частью зеленого сигнала перед включением желтого.
При этом новые правила учитывают возможности светофоров с датчиками, которые реагируют на реальную дорожную обстановку. На таких перекрестках продолжительность мигания разрешается сокращать до двух секунд. Например, если машины уже проехали и датчики больше не обнаруживают транспорт в данном направлении, системе не придется выдерживать всю первоначально установленную фазу. Желтый включится раньше, а затем возможность двигаться получат другие участники движения.
Аналогичный подход предусмотрен для переходов с кнопкой вызова зеленого сигнала. После нажатия кнопки пешеходом предупреждающую фазу для автомобилей можно будет сократить в установленных пределах, чтобы быстрее разрешить переход дороги.
Как сообщает Литовское национальное радио и телевидение со ссылкой на утвержденные правила, минимальная продолжительность зеленого сигнала для транспорта должна составлять пять секунд. Таким образом, единый порядок сохранит возможность гибко управлять движением и сокращать ненужное ожидание.
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