Reuters: российский дизель уже направляется в США после договоренности Трампа и Путина
Танкер с 40 000 тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк. Поставки возобновились после договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина на фоне попыток США сдержать рост цен на топливо перед выборами, сообщает Reuters со ссылкой на информацию глобального провайдера данных LSEG.
В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, Дональд Трамп предпринял несколько шагов, направленных на снижение цен на дизельное топливо. В частности, он приостановил действие отдельных положений нового закона о санкциях против России, а также пригрозил Европе запретом на экспорт американского дизеля, если европейские страны не высвободят дополнительные объемы топлива из чрезвычайных резервов.
Согласно данным о судоходстве, танкер среднего размера Agioi Fanendes загрузил 22 октября в российском балтийском порту Приморск 40 000 тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Ожидается, что судно прибудет в США 7 ноября.
После договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Россия согласилась отменить введенный ею самостоятельно запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять его на мировые рынки, в том числе в Соединенные Штаты.
9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 000 тонн дизеля, или 2,25 миллиона баррелей. Затем, в ноябре, планировалось поставить еще 500 000 тонн, а после этого - еще 1 миллион тонн "немедленно".
Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллиона тонн в месяц к концу года. Такой объем соответствует обычным масштабам российских поставок этого вида топлива. Об этом на прошлой неделе заявил вице-премьер России Александр Новак.