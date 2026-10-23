Reuters: российский дизель уже направляется в США после договоренности Трампа и Путина

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, Дональд Трамп предпринял несколько шагов, направленных на снижение цен на дизельное топливо. В частности, он приостановил действие отдельных положений нового закона о санкциях против России, а также пригрозил Европе запретом на экспорт американского дизеля, если европейские страны не высвободят дополнительные объемы топлива из чрезвычайных резервов.