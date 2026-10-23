ФОТО: в Риге появилось новое красочное место для семей с детьми - птицы здесь умеют "разговаривать"

"В оформлении забора я объединила стилизованные изображения различных птиц, обитающих в Латвии, и мест их обитания, чтобы познакомить детей с природой нашей страны. Цветовая гамма подобрана так, чтобы даже в серые дни детская площадка выглядела ярче", - рассказывает Кате Минкевича.