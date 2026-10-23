ФОТО: в Риге появилось новое красочное место для семей с детьми - птицы здесь умеют "разговаривать"
К 80-летию Художественной школы Яниса Розенталса весной 2025 года студенты 4-го курса приступили к созданию настенной росписи "Птичий сад" возле детской площадки в Засулауксе, на улице Курпниеку, 2. В этом году проект дополнили новыми рисунками, а также аудиорассказами, знакомящими с характерной средой обитания и поведением изображенных птиц.
В четверг, 22 октября, состоялось открытие второго, заключительного этапа настенной росписи.
Автором концепции проекта стала студентка 4-го курса Кате Минкевича, которая также руководила его реализацией.
"В оформлении забора я объединила стилизованные изображения различных птиц, обитающих в Латвии, и мест их обитания, чтобы познакомить детей с природой нашей страны. Цветовая гамма подобрана так, чтобы даже в серые дни детская площадка выглядела ярче", - рассказывает Кате Минкевича.
Преподаватели Вита Юрьяне и Владислав Рублис, участвовавшие в проекте, высоко оценили энтузиазм студентов, которым пришлось работать над росписью необычно большого размера и в сложных погодных условиях.
Эксперты Латвийского орнитологического общества подготовили описания изображенных птиц. На их основе созданы аудиорассказы, которые можно будет прослушать, отсканировав QR-код.
Настенная роспись создана в сотрудничестве с Управлением культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления. Проект стал первым шагом к созданию новой платформы, которая позволит молодым художникам творчески проявлять себя в городской среде.