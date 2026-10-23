Возобновлена работа сайта официального издания Latvijas vēstnesis

Работа сайта vestnesis.lv была возобновлена в четверг около 20:00. В то же время сайты likumi.lv, lvportals.lv и juristavards.lv по-прежнему недоступны, и работа по полному восстановлению их деятельности продолжается. Как сообщает Latvijas vēstnesis, при начале обновления программного обеспечения на сайте likumi.lv были выявлены дополнительные препятствия для устранения уязвимостей.