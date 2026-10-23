Возобновлена работа сайта официального издания Latvijas vēstnesis
В четверг вечером была полностью возобновлена работа сайта официального издания Latvijas vēstnesis, а также сайта издателя lv.lv.
Работа сайта vestnesis.lv была возобновлена в четверг около 20:00. В то же время сайты likumi.lv, lvportals.lv и juristavards.lv по-прежнему недоступны, и работа по полному восстановлению их деятельности продолжается. Как сообщает Latvijas vēstnesis, при начале обновления программного обеспечения на сайте likumi.lv были выявлены дополнительные препятствия для устранения уязвимостей.
Latvijas Vēstnesis сообщает, что продолжает сотрудничество с учреждением по предотвращению киберинцидентов Cert.lv и другими государственными учреждениями.
Как сообщалось, из-за критических уязвимостей безопасности, обнаруженных на глобальном уровне в языке программирования PHP, в среду вечером был ограничен доступ к ряду сайтов госучреждений.
Первоначально Cert.lv сообщило, что для нескольких латвийских цифровых ресурсов временно ограничен доступ из-за рубежа, а позже Государственная канцелярия распространила информацию о том, что принято решение временно приостановить доступ к единой платформе сайтов, чтобы защитить ее от возможных кибератак. На платформе размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений.
В связи с приостановкой доступа многие сайты государственных и муниципальных учреждений не были доступны ни в Латвии, ни за рубежом.