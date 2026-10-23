Какие рестораны Латвии получат звезды MICHELIN? Дата объявления победителей уже известна
5 ноября этого года в рижском концертном зале Palladium состоится церемония награждения ресторанов, на которой объявят новый список латвийских заведений, включенных в ресторанный гид MICHELIN, и отметят команды ресторанов, вошедших в него. Мероприятие организует Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), чтобы подчеркнуть достижения латвийской гастрономии и ее роль в привлечении иностранных туристов.
LIAA является партнером гида MICHELIN в Латвии. Сотрудничество, которое продлится до 2028 года, предусматривает присутствие Латвии в гиде и продвижение страны через его международные информационные каналы. Это помогает латвийским ресторанам привлекать путешественников, которые при выборе направления учитывают в том числе гастрономические возможности страны.
"Латвию можно узнать и через вкус. Наши повара - послы Латвии. В созданных ими блюдах местные продукты и традиции раскрывают нашу культуру и индивидуальный почерк каждого повара. Признание MICHELIN привлекает к латвийским ресторанам внимание путешественников, готовых отправиться в другую страну ради особенного гастрономического впечатления. Бронирование столика может стать началом более продолжительного путешествия по Латвии - с ночевками, посещением местных производителей и знакомством с культурой. Таким образом, успехи латвийской гастрономии укрепляют имидж страны и приносят доход более широкому кругу предприятий", - подчеркивает директор LIAA Иева Ягере.
Первый список латвийских ресторанов в гиде MICHELIN был представлен в ноябре 2023 года. Тогда в него вошли 26 заведений. В опубликованном в прошлом году списке на 2026 год были рекомендованы уже 34 ресторана - 27 в Риге и семь в других регионах Латвии.
В этом списке одну звезду MICHELIN получили рестораны JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen. Еще пять заведений - Milda, Shōyu, Snatch, SMØR Bistro и H.E. Vanadziņš - были удостоены награды Bib Gourmand за хорошее соотношение цены и качества блюд. Ресторан Pavāru māja в Лигатне получил Зеленую звезду MICHELIN за экологичный и устойчивый подход к ресторанному бизнесу.
Инспекторы MICHELIN оценивают рестораны во время независимых и анонимных посещений, руководствуясь пятью критериями: качеством продуктов, гармонией вкусов, мастерством приготовления блюд, отражением индивидуальности шеф-повара в его кулинарных творениях и стабильностью качества как во всем меню, так и с течением времени. Список ресторанов пересматривается ежегодно.
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Туристы могут совмещать посещение ресторанов со знакомством с местными производителями, культурными и природными достопримечательностями, открывая для себя в том числе менее известные места в регионах Латвии. В свою очередь, сотрудничество ресторанов с латвийскими фермерами и производителями продуктов питания расширяет возможности сбыта местной продукции.
На церемонии награждения соберутся шеф-повара, команды ресторанов, представители туристической и гостинично-ресторанной отраслей, партнеры и журналисты.