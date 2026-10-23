Какие рестораны Латвии получат звезды MICHELIN? Дата объявления победителей уже известна

Первый список латвийских ресторанов в гиде MICHELIN был представлен в ноябре 2023 года. Тогда в него вошли 26 заведений. В опубликованном в прошлом году списке на 2026 год были рекомендованы уже 34 ресторана - 27 в Риге и семь в других регионах Латвии.