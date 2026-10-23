PTAC заявил о недобросовестной практике в одном из самых известных интернет-магазинов Латвии

PTAC подчеркивает, что получение товара в торговой точке продавца не считается доставкой. Если потребитель использует право на отказ от покупки и возвращает приобретенный в интернете товар, продавец должен возместить и расходы на стандартную доставку. Если потребитель выбрал более дорогой способ доставки, продавец не обязан возмещать дополнительные расходы, связанные с этим выбором.