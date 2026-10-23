PTAC заявил о недобросовестной практике в одном из самых известных интернет-магазинов Латвии
Центр защиты прав потребителей (PTAC) заявил о том, что выявил недобросовестную коммерческую практику в интернет-магазине 220.lv, связанную с возмещением расходов на доставку при использовании потребителем права на отказ от покупки.
В правилах 220.lv указано, что самый дешевый способ доставки – бесплатное получение товара в магазине 220.lv в Риге. Поэтому потребителям, выбравшим самую дешевую доставку (например, в пакомат), расходы не возмещались, поскольку в качестве способа доставки (в понимании правил 220.lv) они не выбрали получение товара в магазине 220.lv в Риге.
PTAC подчеркивает, что получение товара в торговой точке продавца не считается доставкой. Если потребитель использует право на отказ от покупки и возвращает приобретенный в интернете товар, продавец должен возместить и расходы на стандартную доставку. Если потребитель выбрал более дорогой способ доставки, продавец не обязан возмещать дополнительные расходы, связанные с этим выбором.
PTAC обязал компанию Pigu Latvia, управляющее интернет-магазином 220.lv, немедленно прекратить эту практику, удалить соответствующее положение из правил на сайте и впредь не ограничивать право потребителей на возмещение расходов на стандартную доставку.
PTAC призывает и другие интернет-магазины пересмотреть свои правила и порядок возмещения расходов на доставку. PTAC подчеркивает, что бесплатное получение товара в торговой точке продавца нельзя использовать как основание для отказа в возмещении потребителю расходов на самый дешевый доступный способ стандартной доставки при использовании права на отказ от покупки.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC призывает жителей подать заявки на возврат денег за несостоявшиеся поездки.