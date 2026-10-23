Популярный интернет-магазин в Латвии нарушал права покупателей: что обнаружили проверяющие
Покупатели интернет-магазина 220.lv могли лишиться денег за доставку даже после возврата товара. Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил нарушение и потребовал изменить правила. Компания уже признала проблему и пообещала возвращать клиентам положенные суммы.
В правилах 220.lv было указано, что самый дешевый способ доставки - бесплатное получение товара в магазине 220.lv в Риге. Поэтому покупателям, которые выбирали, например, доставку в пакомат, расходы на доставку не возмещались, поскольку, согласно правилам 220.lv, самым дешевым способом считалось получение товара непосредственно в магазине.
PTAC подчеркивает, что получение товара в торговой точке продавца не считается доставкой. Если потребитель использует право на отказ от покупки и возвращает товар, приобретенный в интернете, продавец обязан возместить также расходы на стандартную доставку. Если покупатель выбрал более дорогой способ доставки, продавец не обязан компенсировать дополнительные расходы, связанные с этим выбором.
PTAC обязал компанию Pigu Latvia, управляющую 220.lv, незамедлительно прекратить такую практику, удалить соответствующий пункт из правил на сайте и впредь не ограничивать право потребителей на возмещение расходов на стандартную доставку.
Центр также призывает другие интернет-магазины пересмотреть свои правила и порядок возмещения расходов на доставку. PTAC подчеркивает, что возможность бесплатно забрать товар в торговой точке продавца не может служить основанием для отказа в возмещении расходов на самый дешевый доступный вариант стандартной доставки при использовании покупателем права на отказ от покупки.
Руководитель отдела продаж торговой платформы Marketplace интернет-магазина 220.lv Карлис Озолс сообщил агентству LETA, что компания уважает позицию PTAC и уже внесла необходимые изменения в свои правила.
По словам Озолса, до сих пор компания считала бесплатное получение товара в магазине 220.lv в Риге основным способом доставки, поскольку большинство клиентов предпочитают забирать заказы именно там. Такой подход отражался и на порядке возмещения расходов на доставку.
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Он также подчеркнул, что 220.lv признает позицию PTAC и в соответствии с ней внес изменения в правила покупки и продажи товаров. В дальнейшем, если клиент воспользуется правом на отказ от покупки, компания будет возмещать расходы на стандартную доставку в соответствии с требованиями PTAC.
Средняя стоимость доставки заказов на 220.lv составляет 3,56 евро. При этом Озолс уточнил, что эта сумма приведена исключительно в информационных целях и не является фиксированным размером компенсации расходов на доставку.
Озолс заверил, что в дальнейшем 220.lv обеспечит понятные и прозрачные правила покупки и продажи товаров, а также защиту прав своих клиентов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC призывает жителей подать заявки на возврат денег за несостоявшиеся поездки.