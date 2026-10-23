Популярный интернет-магазин в Латвии нарушал права покупателей: что обнаружили проверяющие

Он также подчеркнул, что 220.lv признает позицию PTAC и в соответствии с ней внес изменения в правила покупки и продажи товаров. В дальнейшем, если клиент воспользуется правом на отказ от покупки, компания будет возмещать расходы на стандартную доставку в соответствии с требованиями PTAC.