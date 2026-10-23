Выходные пройдут без холодов - какая погода нас ждет в конце октября
В последнюю неделю октября в Латвии временами ожидаются дожди, но температура воздуха сохранится выше нормы, прогнозируют синоптики.
В субботу и воскресенье будет преобладать переменная облачность, на востоке страны местами пройдут дожди, а в воскресенье вечером Курземе достигнет обширная зона осадков. В субботу будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, который в воскресенье усилится в порывах до 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем - +9...+14 градусов.
На следующей неделе временами ожидаются дожди, при этом больше осадков выпадет на западе Курземе. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью сохранится выше нуля и местами на побережье составит +12 градусов, а максимальная температура днем не превысит +8...+13 градусов.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последнюю неделю октября и первую неделю ноября количество осадков в Латвии по-прежнему будет меньше обычного. В начале ноября в Латвию может прийти антициклон с более прохладной погодой.
В первой декаде октября средняя температура воздуха в Латвии была на 2,8 градуса выше нормы, а количество осадков составило 59% от показателя 1991-2020 годов. Середина месяца была на 1,3 градуса теплее обычного, а количество дождей составило 48% от нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.