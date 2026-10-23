Выходные пройдут без холодов - какая погода нас ждет в конце октября

В субботу и воскресенье будет преобладать переменная облачность, на востоке страны местами пройдут дожди, а в воскресенье вечером Курземе достигнет обширная зона осадков. В субботу будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, который в воскресенье усилится в порывах до 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем - +9...+14 градусов.