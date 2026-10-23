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В Латвии
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Названа сумма, которую жители Латвии в среднем выкладывают за комплект зимних покрышек
С приближением периода обязательного использования зимних шин автомобилисты все активнее приобретают новые комплекты зимней резины. Как свидетельствуют данные интернет-магазина 220.lv, в Латвии на покупку одной зимней шины бюджетного класса автомобилисты в среднем выделяют 87 евро, то есть 348 евро за полный комплект.
Сейчас цены на зимние шины в интернет-магазине 220.lv варьируются от 36 до 895 евро за одну шину, а самая дорогая зимняя шина, приобретенная в октябре, стоила 279 евро. Всего в категории шин доступно 36 700 товаров.
В октябре в тройку самых покупаемых зимних шин вошли Zmax WINTERHAWKE I и Sailun Ice Blazer Alpine Evo 2 двух разных размеров.
Данные о продажах за этот год свидетельствуют, что наибольшую долю в общем объеме проданных шин занимают зимние шины – 44%, за ними следуют летние – 36% и всесезонные – 20%. Сейчас скидки на комплекты зимних шин могут достигать 50%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на Румбуле можно будет бесплатно сдать до 50 старых автомобильных покрышек.