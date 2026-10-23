Ринкевич назвал срок, к которому ждет новое правительство Латвии

Ринкевич считает, что были очень объективные и обоснованные причины, почему на этой неделе переговоры о формировании правительства не начались. Он отметил, что сложилась уникальная ситуация - у одной политической силы в Сейме 41 мандат и большое желание проводить другую политику. Как подчеркнул президент, в такой ситуации и решения могут быть неординарными.