Ринкевич назвал срок, к которому ждет новое правительство Латвии
Отвечая в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" на вопрос, удовлетворяют ли его темпы формирования правительства, президент Эдгар Ринкевич напомнил о сказанном ранее, что в его идеальном мире правительство может быть сформировано к государственному празднику, а бюджет принят к Рождеству. По его словам, этот сценарий все еще остается в силе.
Ринкевич считает, что были очень объективные и обоснованные причины, почему на этой неделе переговоры о формировании правительства не начались. Он отметил, что сложилась уникальная ситуация - у одной политической силы в Сейме 41 мандат и большое желание проводить другую политику. Как подчеркнул президент, в такой ситуации и решения могут быть неординарными.
Ринкевич выразил надежду, что на следующей неделе переговоры о формировании правительства начнутся. "Я думаю, что миссия сформировать правительство к государственным праздникам возможна и выполнима", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что готов действовать, если возникнет такая необходимость. "Однако сейчас я не вижу ни необходимости, ни смысла спекулировать на темах, которые вполне можно урегулировать в рамках нормального политического процесса", - заявил Ринкевич.
Кулбергс подчеркнул, что перед началом официальных переговоров с другими партиями для него важно заручиться пониманием и поддержкой депутатов своего политического объединения. Премьер сообщил, что намеченный план фактически готов и в ближайшее время будет представлен фракции ОС.
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После встречи с депутатами ОС премьер планирует начать переговоры с потенциальными партнерами по коалиции. В настоящее время предусмотрено, что 28 октября состоится встреча с представителями Нацобъединения и "Нового Единства". Кулбергс отметил, что в настоящее время не исключает ни одной из возможных моделей правительства, в том числе правительства меньшинства.
Как сообщалось, после выборов в 15-й Сейм президент доверил процесс формирования правительства Кулбергсу. На выборах ОС получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей политической силой в новом парламенте. У Нацобъединения в 15-м Сейме будет десять, а у "Нового Единства" - семь мандатов. Также в парламенте будут представлены партия "Латвия на первом месте" - 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 15 мандатов и "Прогрессивные" - 10 мандатов.