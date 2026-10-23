"Ремонт планировался через 100 лет". Строитель Вантового моста - о причинах его аварийного состояния
Вантовый мост в Риге собираются ремонтировать, но как город переживет масштабные работы, пока неясно. На время замены вант движение могут полностью перекрыть, а идея понтонного моста, похоже, не спасет ситуацию. Своим взглядом на проблему поделился председатель правления строительной компании Tilts Сергей Гриднев. В свое время он участвовал в строительстве этого моста, а теперь его предприятие займется реконструкцией.
Сергей Гриднев приехал в Ригу из Ленинграда в начале 1980-х годов. В советское время выпускников вузов нередко направляли работать туда, где в них нуждались. Тогда в Риге готовились строить метро, и молодого специалиста отправили именно сюда. Однако в строительстве метро он так и не поучаствовал, поскольку от реализации проекта отказались. Вместо этого Гриднев стал мостостроителем.
Мост, который принимали с оценкой "отлично"
Одним из сооружений, к строительству которых он приложил руку в начале своей карьеры, был нынешний Вантовый мост. И тогда, и сейчас его считали объектом особой сложности. В советское время его относили к внеклассным мостам - то есть таким, которые не вписывались в стандартные категории. К этой же группе относился и Островной мост. Если для обычных мостов использовали типовые опоры и пролеты, изготовленные на специализированных заводах строительных конструкций, то для таких сооружений все приходилось проектировать и создавать индивидуально. Сегодня такой подход уже стал нормой: каждый мост строят с учетом его особенностей.
О том, насколько необычным был Вантовый мост, говорит хотя бы тот факт, что специалистов по сварке вантовых конструкций сначала приглашали из Киева. Местным мастерам прежде не приходилось работать с такими специфическими сооружениями.
Как было принято в советское время, сдачу важного объекта приурочили к значимой исторической дате. Для Вантового моста выбрали 21 июля - день, когда, согласно советской трактовке истории, в 1940 году в Латвии была "восстановлена советская власть". Правда, повод оказался довольно условным: речь шла всего лишь о 41-й годовщине события.
Строителей идеологическая сторона вопроса интересовала мало, но уложиться в установленный срок было необходимо. В противном случае можно было лишиться премии. В итоге все завершилось благополучно. 31 июля 1981 года Совет министров Латвийской ССР утвердил акт приемки моста, который тогда назывался мостом Горького. Документ составили за несколько дней до этого.
Читайте продолжение после рекламы
У Сергея Гриднева до сих пор хранится копия акта в красном переплете - своеобразная историческая реликвия. Согласно документу, объект приняли в эксплуатацию без замечаний. Опоры получили оценку "отлично", покрытие - "отлично", проезжая часть - тоже "отлично". Руководители, отвечавшие за строительство, получили премии за хорошо выполненную работу.
Ремонт рассчитывали проводить раз в 100 лет
Задумывались ли строители о том, что мост когда-нибудь придется ремонтировать? Конечно, задумывались, однако рассчитывали на гораздо более отдаленную перспективу. "Капитальный ремонт был предусмотрен раз в 100 лет, а опоры вообще строили с расчетом на то, что они будут вечными. Если посмотреть на Даугаву возле Центрального рынка, там и сегодня можно увидеть старые мостовые опоры, хотя самого моста давно уже нет", - рассказывает Гриднев.
Почему же сооружение приходится ремонтировать, не дождавшись даже 50-летнего юбилея? По мнению специалиста, причина заключается в ненадлежащем содержании моста.
"Проблема, из-за которой сейчас приходится проводить ремонт, состоит в том, что мост по разным причинам плохо обслуживали. Недавно мы сдали после ремонта Земитанский мост, в строительстве которого я тоже когда-то участвовал. Тогда мне и в голову не приходило, что однажды придется самому его ремонтировать. Но ремонт понадобился, потому что за швами не следили. В них попадала вода, все начинало протекать и разрушаться. Не знаю почему, но их никто никогда как следует не чистил. Если бы это делали регулярно, таких проблем не возникло бы", - объясняет Гриднев.
Читайте продолжение после рекламы
Вантовый мост могут временно закрыть полностью
Пока неясно, как Рижская дума собирается справляться с транспортными потоками во время реконструкции. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обещал, что на период ремонта в каждом направлении останется как минимум по одной полосе. Однако очевидно, что такой вариант вряд ли позволит избежать серьезных транспортных проблем.
Особенно сложной ситуация может стать во время замены вант. По соображениям безопасности движение тогда придется перекрыть полностью. Сколько времени займет этот этап, пока сказать трудно: состояние конструкций станет понятно только в ходе ремонта.
Как рассказывает Гриднев, проект предусматривает замену 24-х вант с правобережной стороны Даугавы. На противоположной стороне пока планируют заменить только одну из 25-и вант. Однако если выяснится, что она находится в плохом состоянии, придется менять и остальные. Это потребует дополнительного времени.
Впрочем, сценарий, при котором заменить придется все ванты, вполне реален. Строители уже предупреждают: если с одной стороны установить новые конструкции, а с другой оставить старые, мост будет выглядеть неоднородно. Кроме того, характеристики прочности у новых и старых вант могут различаться.
Почему понтонный мост не решит проблему
Чтобы уменьшить транспортные затруднения во время ремонта, рассматривается возможность организовать временную переправу через Даугаву. Во время предвыборных дебатов несколько политиков предлагали на время строительства поставить рядом с Вантовым мостом понтонный.
Читайте продолжение после рекламы
Исторически в Риге такие мосты действительно существовали, причем неоднократно. Первый понтонный мост появился в городе еще в 1896 году. Его строительство растянулось на четыре года из-за хронической нехватки денег: новые понтоны постепенно добавляли к уже существовавшему наплавному мосту, поэтапно заменяя его секции. Во время Первой мировой войны мост разрушили, но впоследствии восстановили. К 1930-м годам он уже не справлялся с интенсивностью движения. Ежегодно там происходили десятки аварий, чаще всего из-за столкновений трамваев с грузовиками или конными повозками.
Во время Второй мировой войны понтонный мост снова уничтожили. В 1950-х годах его восстановили, и он просуществовал до начала 1980-х, когда его сменил Вантовый мост. Сегодня использовать понтонный мост в качестве временной альтернативы будет непросто. Прежде всего, от старой конструкции сохранились лишь отдельные элементы. Как сообщили в компании Rīgas tilti, у одной из секций сняли первоначальную верхнюю конструкцию и устроили вместо нее настил. Эту секцию использовали при ремонте Каменного моста и строительстве Южного моста в качестве плавучего основания для строительных лесов. Сейчас она находится в Кремери.
Два понтона служат причалом напротив офиса компании Rīgas tilti на улице Тиклу, еще один находится в Елгаве, возле острова Паста. Остальные конструкции вскоре после строительства Вантового моста вывезли в Ленинград, где их использовали при сооружении защитных дамб.
Но даже если бы старых понтонов было достаточно или удалось изготовить новые, оставалась бы другая проблема - эксплуатация зимой. И в межвоенной Латвии, и в советское время понтонные конструкции осенью регулярно разбирали, поскольку лед мог деформировать мост. Особенно опасным был ледоход: движущиеся льдины могли унести всю переправу.
Читайте продолжение после рекламы
Поэтому в суровые зимы люди иногда просто переходили Даугаву по льду пешком, а транспорт продолжал пользоваться постоянными мостами. Например, в 1957 году понтонный мост разобрали уже в середине ноября.
13 ноября газета Rīgas Balss сообщила: "Вчера начали разбирать понтонный мост. Сегодня работы завершат. Отдельные секции разместят для ремонта в зимней гавани за дамбой AB. Следующей весной понтонный мост соединит берега Даугавы в другом месте".
Теоретически можно было бы рассчитывать на то, что современные зимы стали мягче и река не замерзнет. Однако вряд ли кто-то решится подвергать опасности людей и транспорт, надеясь, что сильные морозы внезапно не наступят.
Есть у понтонного моста и еще один недостаток: он мешает судоходству. Чтобы лодки и корабли могли проходить по реке, конструкции приходилось периодически перемещать. Сегодня движение по Даугаве не такое интенсивное, как прежде, но в теплое время года по реке по-прежнему ходят многочисленные лодки и катера. Понтонная переправа стала бы для них серьезным препятствием.
Купить временный мост или арендовать?
Еще один вариант - временный мост на опорах. По словам мэра Риги, государственное предприятие Latvijas valsts ceļi готовит закупку конструкций для такого сооружения. Правда, изначально их планировали приобрести на более отдаленную перспективу - к 2029 году. При необходимости закупку можно ускорить.
Предполагается, что мост пригодится не только для разгрузки Вантового моста во время ремонта, но и в качестве резервной переправы на случай войны. Стоимость проекта может составить около 20 миллионов евро.
Читайте продолжение после рекламы
При этом у компании Tilts уже есть временный мост, который можно было бы использовать, однако самоуправление пока не обращалось к предприятию с таким предложением. "Если бы нам поручили эту работу, мы могли бы спроектировать временный мост и построить его. По крайней мере, пока с нами никто об этом не говорил. У нас есть опыт строительства временных мостов и необходимые конструкции. Например, мы уже строили временный мост в Салацгриве.
Насколько я понял, государство собирается самостоятельно приобрести сборный временный мост, который можно будет использовать и в случае войны. Не совсем понимаю, зачем это нужно: если в стране объявят военное положение, государство и так имеет право прийти и забрать наш мост. И это совершенно нормально.
Правительство Генри Форда дважды национализировало его автомобильный завод - во время Первой и Второй мировых войн. После войны предприятие возвращали владельцу. Точно так же можно было бы поступить и с нашим сборным мостом. Но если он нужен, мы готовы уже сейчас как установить его, так и сдать в аренду. Правда, на нем будет всего две полосы движения, но это лучше, чем ничего", - говорит Сергей Гриднев.
Пока остается открытым главный вопрос: появится ли в Риге временный мост на период реконструкции Вантового моста, сколько он будет стоить и откуда возьмут деньги на его строительство или аренду.