"Ремонт планировался через 100 лет". Строитель Вантового моста - о причинах его аварийного состояния

"Проблема, из-за которой сейчас приходится проводить ремонт, состоит в том, что мост по разным причинам плохо обслуживали. Недавно мы сдали после ремонта Земитанский мост, в строительстве которого я тоже когда-то участвовал. Тогда мне и в голову не приходило, что однажды придется самому его ремонтировать. Но ремонт понадобился, потому что за швами не следили. В них попадала вода, все начинало протекать и разрушаться. Не знаю почему, но их никто никогда как следует не чистил. Если бы это делали регулярно, таких проблем не возникло бы", - объясняет Гриднев.