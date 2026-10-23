Госдолг Латвии продолжает расти - сколько сейчас приходится на каждого жителя?
В конце второго квартала 2026 года долг сектора государственного управления в Латвии на одного жителя составлял 11 700 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).
В пересчете на одного жителя самый высокий размер долга сектора госуправления среди европейских стран был в Бельгии - 60 100 евро, а наименьший - в Болгарии, где он составил 5500 евро.
Как отмечает СФД, Латвия по-прежнему входит в число стран со сравнительно низким уровнем долга сектора госуправления - 48% от валового внутреннего продукта (ВВП). Таким образом, она выполняет маастрихтский критерий по удержанию долга ниже 60% от ВВП.
По сравнению со вторым кварталом 2025 года долг сектора госуправления Латвии вырос на 0,9 процентного пункта.
По прогнозам Министерства финансов, в 2026 году долг может составить 47,9% от ВВП, в 2027 году - 51,8%, в 2028 году - 52,8%, в 2029 году - 54%, а в 2030 году - 54,1% от ВВП.
Объем процентных платежей в 2026 году прогнозируется на уровне 1,3% от ВВП, в 2027 и 2028 годах - 1,4% от ВВП, а в 2029 и 2030 годах - 1,6% от ВВП.
Среди европейских стран самый большой долг по отношению к ВВП в этот период был в Греции (140,8%), а самый маленький - в Эстонии (26,1%).
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Сектор госуправления охватывает всю структуру государственного и муниципального управления, а также учреждения государственного социального страхования. В этот сектор входят бюджетные государственные и муниципальные учреждения, нефинансируемые из бюджета учреждения, частично финансируемые из госбюджета производные публичные лица и созданные ими учреждения, публичные фонды, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала.