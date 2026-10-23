Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В пятницу по всей Латвии пройдут дожди
В пятницу по всей Латвии ожидаются дожди, местами продолжительные, прогнозируют синоптики.
В Видземе в первой половине дня сохранится сухая погода. Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, в Курземе - ветер переменных направлений. Максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов.
В Риге больше осадков будет во второй половине дня. Ожидается слабый и умеренный юго-восточный ветер, который вечером сменится на западный. Температура воздуха в столице составит +12...+13 градусов.