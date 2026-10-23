Привезти и хранить стало намного дороже: почему в Латвии могут вырасти цены на продукты

Жители Латвии уже устали от новостей о том, что очередные товары и услуги становятся дороже. Однако на стоимость продуктов влияют не только расходы на их производство, но и цены на электричество, топливо, перевозку и хранение. Сейчас резкого подорожания продовольствия не наблюдается, но к концу года ситуация может измениться. Об этом в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.