Привезти и хранить стало намного дороже: почему в Латвии могут вырасти цены на продукты
Цены на продукты в Латвии пока не демонстрируют резкого роста, но к концу года ситуация может измениться. Торговцы предупреждают: подорожание электричества, топлива и доставки в итоге отразится на стоимости повседневных покупок.
Жители Латвии уже устали от новостей о том, что очередные товары и услуги становятся дороже. Однако на стоимость продуктов влияют не только расходы на их производство, но и цены на электричество, топливо, перевозку и хранение. Сейчас резкого подорожания продовольствия не наблюдается, но к концу года ситуация может измениться. Об этом в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
По его словам, сейчас цены на большинство основных продуктов питания ниже, чем в среднем за последние пять лет. Иными словами, в предыдущие годы покупателям приходилось сталкиваться с менее благоприятной ценовой ситуацией. При этом торговцы пока не получают большого количества уведомлений о предстоящем повышении цен.
"Если мы говорим о ценах, то, за исключением зерновых, у всех остальных продуктов наблюдается восходящая ценовая кривая. Сейчас цены на все основные продукты у нас ниже среднего уровня за последние пять лет. Значит, раньше ситуация была хуже", - отметил Данусевич.
Тем не менее осенью предприятиям придется учитывать рост расходов. С началом отопительного сезона увеличится потребление электроэнергии, а изменения цен на топливо повлияют на стоимость доставки товаров. По мнению главы ассоциации, со временем эти затраты неизбежно отразятся и на ценниках в магазинах.
Наиболее заметным подорожание может стать ближе к концу года. Производителям и торговым предприятиям придется включать возросшие расходы в стоимость продукции, чтобы компенсировать затраты на ее изготовление, доставку и хранение.
Данусевич подчеркнул, что повышение цены на полке не обязательно означает, что сам продукт стал дороже в производстве. Дополнительные расходы могут возникать на других этапах - например, при перевозке или хранении товара.
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"К концу года, думаю, эти затраты на всех уровнях, начиная с производителей, будут включены в цену. Подорожание произойдет не потому, что сам продукт дорогой, а потому, что привезти его и обеспечить его хранение стало намного дороже", - объяснил эксперт.