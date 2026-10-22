Уснул за рулем или отвлекся? В центре Риги 70-летний водитель протаранил стену кафе

Хотя может показаться, что в аварии пострадали только машина мужчины и имущество кафе, полиция сообщила, что перед столкновением со зданием пожилой водитель выехал на встречную полосу и задел еще один автомобиль. Большая удача, что в этот момент на тротуаре не оказалось пешеходов или велосипедистов, которых в утренние часы здесь обычно довольно много.