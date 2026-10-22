Уснул за рулем или отвлекся? В центре Риги 70-летний водитель протаранил стену кафе
В Риге 70-летний водитель завершил свою поездку, врезавшись в фасад дома и по пути задев встречный автомобиль. Авария произошла на улице Кришьяня Барона, где каждое утро наблюдается интенсивное движение автомобилей и трамваев. Водителю повезло, что, потеряв управление машиной, он не сбил кого-либо из наиболее уязвимых участников дорожного движения.
Выйдя на улицу солнечным утром, жители дома № 98 на улице Кришьяня Барона увидели необычную картину: автомобиль врезался в здание, полностью перегородив тротуар. Громкий удар, с которым машина под управлением 70-летнего мужчины влетела в стену кафе, всполошил работавшую там повара.
"Мы ничего не видели, потому что находились на кухне. Только услышали звук. Потом вышли, увидели, что машина въехала в здание, и вернулись к работе", - рассказала женщина журналистам программы "Degpunktā".
По ее словам, водитель не пострадал, повреждения получили только автомобиль и скамейки возле кафе. "Мы помогли ему, открыли дверь, и он вышел. С ним все было в порядке", - добавила сотрудница заведения.
Хотя может показаться, что в аварии пострадали только машина мужчины и имущество кафе, полиция сообщила, что перед столкновением со зданием пожилой водитель выехал на встречную полосу и задел еще один автомобиль. Большая удача, что в этот момент на тротуаре не оказалось пешеходов или велосипедистов, которых в утренние часы здесь обычно довольно много.
Полиции еще предстоит выяснить, почему водитель не смог удержать автомобиль в своей полосе. Поскольку медицинская помощь мужчине не понадобилась, не исключено, что во время движения он задремал или на что-то отвлекся. Однако точная причина аварии пока неизвестна.