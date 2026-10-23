Латыши и русскоязычные жители Латвии могут быть ближе во взглядах, чем сами думают

В опросе, проходившем с апреля по июль, приняли участие 268 латышскоязычных и 330 русскоязычных респондентов. Данные собирали как в интернете, так и при личном общении в регионах Латвии. Цель исследования заключалась не только в том, чтобы выяснить, как участники опроса сами относятся к различным общественным вопросам, но и в том, как они представляют себе позицию другой языковой общины.