Латыши и русскоязычные жители Латвии могут быть ближе во взглядах, чем сами думают
Латыши и русскоязычные жители Латвии могут преувеличивать разногласия друг с другом. Исследование показало, что обе языковые общины нередко приписывают другой стороне более радикальные взгляды, чем та выражает на самом деле. К такому выводу пришли авторы исследования "Разделенное сознание Латвии".
В опросе, проходившем с апреля по июль, приняли участие 268 латышскоязычных и 330 русскоязычных респондентов. Данные собирали как в интернете, так и при личном общении в регионах Латвии. Цель исследования заключалась не только в том, чтобы выяснить, как участники опроса сами относятся к различным общественным вопросам, но и в том, как они представляют себе позицию другой языковой общины.
Выяснилось, что обе группы склонны приписывать друг другу более радикальные взгляды, чем те, которые люди выражают в действительности. По отдельным вопросам предполагаемые различия между группами были до трех раз больше, чем различия, выявленные на основании ответов самих респондентов.
Например, отвечая на вопрос об отношении к украинским беженцам, латышскоязычные участники опроса оценивали собственное отношение более положительно, чем русскоязычные. Однако представления обеих групп о том, как к беженцам относится другая сторона, не совпадали с ответами представителей этой группы. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что люди не всегда точно понимают взгляды окружающих.
В то же время ответы участников опроса показывают, что представители обеих языковых общин открыты к дружбе и сотрудничеству. Например, респонденты из обеих групп положительно относились к возможности того, что их дети будут дружить с детьми из другой языковой общины.
Исследователи считают, что одним из препятствий для более тесного взаимодействия может быть убеждение, что другая сторона сама не заинтересована в общении.
Однако исследование выявило и реальные различия в политических взглядах. В частности, речь идет об отношении к НАТО, поддержке Украины и переходе на обучение на государственном языке в образовательных учреждениях национальных меньшинств.
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Авторы исследования рекомендуют регулярно повторять опрос и увеличивать число участников. Кроме того, они призывают развивать медиаграмотность и политическую грамотность, чтобы жители могли распознавать пропаганду и манипулятивные сообщения.
Исследователи также предлагают обсуждать такие вопросы, как НАТО, поддержка Украины и школьная реформа, исходя из их конкретного содержания, а не использовать их в качестве проверки лояльности представителей той или иной языковой общины.
Вместе с тем авторы подчеркивают, что у исследования есть ограничения. В нем использовалась выборка по удобству, а не случайный отбор участников. Сами исследователи отмечают необходимость в будущих работах шире охватывать малые города и сельские территории. Поэтому результаты позволяют лучше понять различия в восприятии между двумя группами, но не могут считаться исчерпывающим отражением мнения всего общества Латвии.
Как указано на сайте проекта, его руководителями стали председатель правления общества "Русский голос Латвии" Мартин Левушканс и Сергей Калинин. В исследовании также участвовали исследователи Максим Левченко, Рамона Сафкулиева и Феликс Иванов, а также волонтеры Георгий Давидян, Симона Гиерте, Елизавета Дементьева, Максим Трафимов и Александра Можарова. Финансовую поддержку исследованию оказал Фонд общественной интеграции.