Кулбергс готов к формированию правительства - с какими партиями пройдут первые переговоры

Как сообщалось, после выборов в 15-й Сейм президент Эдгар Ринкевич доверил процесс формирования правительства Кулбергсу. На выборах ОС получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей политической силой в новом парламенте. У Нацобъединения в 15-м Сейме будет десять, а у "Нового Единства" - семь мандатов. Также в парламенте будут представлены партия "Латвия на первом месте" - 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 15 мандатов и "Прогрессивные" - 10 мандатов.